Российский посол: роль женщин в экономическом и социальном развитии становится все более важной.

ИСЛАМАБАД, 7 марта (ПРИЛОЖЕНИЕ): российский посланник в Пакистане Данила Ганеш заявил в субботу, что роль женщин в эпоху оцифровки становится все более важной и неизбежной в национальном развитии и экономическом и социальном развитии процветающих обществ. .

В видеообращении, размещенном на официальном аккаунте посольства в Facebook, посланник поздравил женщин всего мира с Международным женским днем, который отмечается в понедельник (8 марта).

Он особенно похвалил женщин, оказывающих большие услуги в области образования, и упомянул тех, кто связан с благородной профессией учителя в Национальном университете современных языков (Исламабад).

Посол Даниэла Ганеш подчеркнула важность этого дня, сообщив APP, что Международный женский день – это день, когда отмечаются социальные, экономические, культурные и политические достижения женщин, а также отмечается их вклад в развитие страны.

Этот день также знаменует собой призыв к действию по ускорению гендерного паритета. Мир становится свидетелем важной деятельности, когда группы собираются вместе, чтобы отметить достижения женщин или выступить за равенство женщин.

После принятия резолюции в Копенгагене в 1911 году Международный женский день впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии, когда более миллиона женщин и мужчин приняли участие в кампаниях союзников за права женщин на работе и голосование.