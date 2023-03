Сегодня российские власти упомянул О том, что Максим Буткевич, офицер Вооруженных сил Украины, признался в умышленном обстреле и ранении мирных жителей и был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Решение было вынесено так называемым Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР), области Украины, в настоящее время оккупированной Россией. Буткевич был захват Российскими войсками на востоке Украины в июне 2022 года.

Российские военные следователи построили липовое дело против Буткевича. Российские власти опубликовали A видео От него он разговаривает с детективом, который, кажется, одет в униформу. На видео лицо Буткевича кажется опухшим, а кожа вокруг глаз потемнела и опухла. Он смотрит в пространство, машинально упоминая, как он стрелял из гранатомета в мирных жителей.

Максим Буткевич, Макс для нас, друг и любимый коллега. выдающиеся права Адвокат и журналист, март 2022 г. Он книги Это приостановлено [his] Права человека и гуманитарная деятельность» и пошел в армию. «Я был антимилитаристом всю свою сознательную жизнь и остаюсь им по убеждению. [this is] мое место. Это трагические времена.

Макс был ведущим защитником интересов беженцев и иммигрантов в Украине. Он защищал наиболее маргинализированные группы, поощрял терпимость и осуждал разжигание ненависти. Идея преднамеренного нападения Макса на мирных жителей абсурдна.

Сразу после известия об аресте Макса близкие ему люди удаляют его аккаунты в соцсетях, чтобы ничто в них не могло быть использовано против него. Подконтрольные Кремлю СМИ быстро охарактеризовали его какПресловутая киевская пропаганда«И»Значение улова. Вероятно, сегодняшний приговор призван сделать этот «улов» более «ценным», повысить ставки в будущих обменах пленными.

Первые два месяца плена местонахождение Макса было неизвестно. В ответ на запрос российских адвокатов, работающих на его семью, Минобороны России рекламодатель Он сидел в тюрьме в так называемой ЛНР.

там обильный сертификат что власти в подконтрольных России районах Луганской и Донецкой областей пытают задержанных и отказывают им во всех процессуальных правах. Нет сомнений, что «признание» Макса было получено силой, возможно, под пытками. Пытки или осуждение военнопленных без справедливого судебного разбирательства являются грубым нарушением Женевских конвенций. Это делает «суд» над ним не только циничным фарсом, но и потенциальным военным преступлением.