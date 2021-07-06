Российский продуктовый ритейлер приносит извинения за рекламу лесбиянок

Логотип российского продуктового ритейлера ВкусВилл появится в магазине в Москве, Россия, 5 июля 2021 года. REUTERS / Татьяна Макеева

МОСКВА (Рейтер). Российский продуктовый ритейлер рассердил как активистов за права геев, так и диссидентов, предложив, а затем извинившись за объявление, в котором содержится семейный профиль, в котором мать и взрослая дочь являются партнерами.

Российский закон 2013 года, осужденный западными странами как государственная нетерпимость, запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с несовершеннолетними». Многие политики из правящей партии категорически против геев.

В рекламе «Вкусвилль», сети из более чем 1250 продуктовых магазинов, были изображены четыре женщины из семьи на кухне, которые сказали, что им нравятся японские рисовые шарики с грибами и перегноем. Изначально оно появилось с предупреждением «18+», указывающим на то, что детям не следует его читать.

«Вкусвилл» изначально защищал это заявление, заявив: «Мы думаем, что было бы лицемерием не говорить о настоящих семьях наших клиентов. Мы советуем вам взвесить все за и против, прежде чем читать этот отчет».

Но он был удален в воскресенье после угроз бойкота с его веб-сайта и принес, как он выразился, извинения перед клиентами, сотрудниками, партнерами и поставщиками от имени высшего руководства.

«Мы сожалеем об этом и считаем данную публикацию ошибкой, которая стала проявлением непрофессионализма со стороны некоторых сотрудников», – говорится в заявлении.

Более 35000 человек прокомментировали ленту Instagram компании, некоторые из них были возмущены решением запустить рекламу в первую очередь, другие возмущены попыткой ее реализовать.

«Мы не ошиблись», – написал пользователь russiaforgays, назвав решение удалить рекламу «трусливым».

Главный редактор государственной новостной сети RT Маргарита Симоньян написала в Твиттере, что отказ никому не понравился.

«Поклонники традиционалистов, вроде меня, потерялись, и теперь публика, которая за ними ухаживала, очень разочарована», – написала она в воскресенье в Telegram.

В 2019 году Вкусвилл заявил, что рассматривает возможность размещения своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор компания открыла свои первые зарубежные магазины в Нидерландах и заявляет, что стремится к расширению за пределами России. В понедельник компания отказалась комментировать, повлияет ли инцидент на ее планы по расширению или ее оценку.

(Репортаж Александра Мэрроу) Редакция Катя Голубкова и Питер Граф

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