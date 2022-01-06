Российский проект памяти, ставший врагом государства

Самый важный факт о «Мемориале», российской исследовательской и правозащитной организации, которую Кремль хочет закрыть, заключается в следующем: никто точно не знает, сколько человек стало жертвой советского государственного терроризма в период между революцией 1917 года и официальным распадом СССР. СССР, тридцать лет назад в прошлом месяце. По оценкам исследователей «Мемориала», около 1 миллиона человек были казнены за предполагаемые преступления против государства из примерно 11 миллионов преследованных. «Мемориал» уже более трех десятилетий работает над документированием советского терроризма, но до полной ответственности еще далеко. 28 и 29 декабря два российских суда постановили закрыть две организации, входящие в «Мемориал» — его подразделение по историческим исследованиям и его подразделение по правам человека, которые являются двумя отдельными юридическими лицами. Юридическим предлогом для этих положений являются предполагаемые нарушения коварных правил, которые были наложены на «Мемориал», потому что государство назначило ее «иностранным агентом»; Настоящая причина постановления заключается в том, что режим рассматривает «Мемориал» как врага российского государства.

Мемориал начался в бурные дни перестройки Михаила Горбачева. «Это было время, когда тяга к истине, казалось, охватила всех», — сказала мне Елена Земкова, исполнительный директор по исследованиям «Мемориала». Журналы и газеты начали писать о ГУЛАГах и массовых казнях в 1930-х годах. Земкова, которая была аспирантом математического факультета, была потрясена и пристыжена. «Я все время спрашивал себя:« Как я могу, двадцатисемилетняя женщина, ничего этого не знать? » В ноябре 1987 года Земкова присутствовала на большом митинге в стиле мэрии, посвященном политическим преследованиям. Из нескольких сотен присутствующих 11, ни один из которых хорошо не знал никого из других, остались после собрания, чтобы обсудить необходимость создания мемориала жертвам советских преступлений. В течение следующих нескольких недель они написали петицию о создании мемориального комплекса, включающего музей, архивы и библиотеку, доступные для общественности. Бывшие диссиденты, профессиональные историки и историки-самоучки присоединились к проекту, который они назвали Мемориалом. Союз в больших и малых городах: сеть сотен групп и отдельных лиц, также называющих себя «Мемориал».

Когда распадался Советский Союз, по всей империи вспыхивали вооруженные конфликты. В 1991 году «Мемориал» решил расширить свои исследования до настоящего времени. С тех пор Мемориальный центр по правам человека составил отчеты о нарушениях прав человека в зонах конфликтов (особенно в Чечне), предъявил иски от имени жертв (особенно беженцев и внутренне перемещенных лиц), задокументировал политические преследования и составил списки политических заключенных в постгосударственные страны: Советский Союз в Средней Азии, а затем и в России. В декабре 2011 года, когда россияне вышли на улицы в знак протеста против фальсифицированных выборов, а государство ответило массовыми арестами, «Мемориал» выпустил еще один проект: новостной веб-сайт ОВДИнфо и основной правовой ресурсный центр для протестующих. «Мемориал» предоставил офисные помещения и выступил финансовым спонсором ОВДИнфо. Одним из основателей самой последней организации был сын историка «Мемориала», который стал соучредителем Центра академических исследований.

Сначала основатели «Мемориала молодых» считали, что их миссия проста. «Я думала, что все в архивах», — сказала Земкова. Она и другие считали, что, как только КГБ откроет свои книги, историки смогут составить полную картину советского террора, а затем создать музейный комплекс, который они себе представляли. В конце 1991 года Верховный Совет России принял закон, осуждающий политическое преследование и закладывающий основу для оправдания и выплаты компенсации его жертвам. КГБ открыл свои архивы для историков, в том числе и в «Мемориале». Но в течение двух лет после распада Советского Союза агентства, пришедшие на смену КГБ, ограничили доступ к архивам. Кроме того, работа правительственных комиссий, которым поручено рассматривать дела, замедлилась до минимума; Было рассмотрено только около четырех миллионов из 11,5 миллионов дел. Многие региональные активисты памяти потеряли интерес или даже изменили свое мнение о советском прошлом. (для моей книги «Never Remember: поиск сталинского ГУЛАГа в путинской России, «Я взял интервью у женщины, которая основала музей ГУЛАГа на Колыме, на Дальнем Востоке, где были построены одни из самых жестоких лагерей Сталина; более двух десятилетий спустя она все еще управляла музеем, но больше не верила, что большинство заключенных были невиновны.) То, что начиналось как выражение воли людей знать правду, стало все более маргинальным движением.

«Мы сделали очень мало из того, что планировали», — сказала Земкова, выступая в мемориальном комплексе после решения суда в декабре. Организация владеет зданием площадью десять тысяч квадратных футов в центре Москвы, которое включает в себя эффектный двухэтажный выставочный зал и выставочный зал, подвальное выставочное пространство, библиотеку и офисы, где столы заставлены книгами и папки, архив документов и собрание около восьми тысяч предметов, подаренных пережившими ГУЛАГ и их семьями. В этой резиденции Мемориал провел серию спектаклей. Нынешний стиль, называемый «холст», использует одежду и другие вещи, сшитые и вязаные, включая письма и записки, написанные или напечатанные на ткани, чтобы рассказывать истории женщин в ГУЛАГе. 29 декабря, в день вынесения второго решения суда, одна из кураторов выставки Ирина Щербакова провела для меня экскурсию по выставке. Шесть человек вышли с улицы, по одному или два за раз, чтобы присоединиться к турне. «Проблема с нашей памятью в том, что — в отличие, например, от нацистских концлагерей — здесь нет пленок и практически нет съемок», — сказала Щербакова. А вещей не так много: у гостей почти нет собственности. В отличие от нацистских концлагерей, ГУЛАГ не вдохновлял на создание художественных фильмов, которые могли бы стать достаточно популярными, чтобы создавать устойчивые визуальные эффекты террора. То, что собрано в Мемориале и что он может отображать, дает людям очень редкую возможность визуализировать советские лагеря. «Если мы выживем — и если мы сможем продолжить это шоу в течение некоторого времени — мы добавим QR-коды, чтобы люди могли получить доступ к историям людей, чьи предметы выставлены», — сказала Щербакова в конце экскурсии.

В Мемориальном музее хранятся тысячи предметов, подаренных выжившими из лагеря ГУЛАГ и их семьями. Фото Евгении Новозининой / Reuters / Alami

Самые амбициозные проекты «Мемориала» сосредоточены на именах. Одно из них называется «Возвращение имен» — ежегодное мероприятие, во время которого люди в нескольких городах России и по всему миру читают имена людей, казненных во время сталинского террора. В Москве мероприятие проходит перед зданием ФСБ (бывшего КГБ); Люди читали имена из 10 Являюсь до 10 вечер, 29 октября каждый год с 2007 года, и они все еще находятся примерно на середине списка из примерно тридцати тысяч имен людей, казненных в одной только Москве с 1937 по 1938 год. Другой проект, названный «Последний адрес», заклеены металлическими щитами размером с открытку к стенам домов, в которых до ареста проживали потерпевшие. С 2014 года в рамках проекта было установлено 1100 панелей в 59 городах России — масштабные усилия, которые представляют лишь небольшую часть людей, погибших от рук советского государства. Важно отметить, что «Мемориал» работал над составлением базы данных о людях, которых несправедливо судили в Советском Союзе. Работа началась в 1998 году. Первый компакт-диск, выпущенный в 2001 году, содержал сто тридцать тысяч наименований. Проект разросся до онлайновой базы данных о трех миллионах человек, а это значит, что это всего лишь четверть пути к полному учету.

В 2012 году, после беспрецедентной волны массовых протестов, Владимир Путин начал свой третий президентский срок с подавления инакомыслия. Новый закон требует от организаций, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности, регистрироваться в качестве «иностранных агентов» и идентифицировать себя в качестве таковых во всех своих взаимодействиях с общественностью: в социальных сетях, в интервью СМИ, в книгах, которые они публикуют, и т. Д. на. работа. «Мемориал» был одной из первых организаций, признанных «иностранным агентом» в 2013 году. С тех пор «Мемориал» неоднократно обжаловал это решение и проиграл, наложив на себя штрафы на миллионы рублей за то, что не назвал себя «иностранным агентом». она продолжала работать и даже расти.

Примерно за последний год нападения на «Мемориал» участились. На организацию напала полиция, и самопровозглашенные защитники российского государства напали на нее, опорочив ее в государственных СМИ. В ноябре Федеральный прокурор и Прокуратура Москвы подали иски с требованием закрыть Исследовательский центр «Мемориал» и Центр прав человека «Мемориал» соответственно по распоряжению государства. (Эти две организации зарегистрированы в разных юрисдикциях.) Прокуратура утверждала, что очевидная неспособность «Мемориала» отличить каждый общедоступный документ от ответственности «иностранного клиента» нарушает права российских граждан на свободу информации, нарушает различные международные конвенции и может вызвать у читателей депрессию.

Пропагандистская война против «Мемориала» была сосредоточена на других вопросах. В августе 2021 года русскоязычный израильский историк Аарон Шнайер написал в двух постах в Facebook, что нашел имена трех нацистских пособников в базе данных жертв несправедливого преследования Мемориала. Он начал свой первый пост «Позор юбилею». (Я спросил Шнайера через Facebook Messenger, откуда ему известны имена; он ответил, что «устал от всей канализации Мемориала».) На следующий день российское государственное телевидение сообщило о предполагаемой находке Шнайера под заголовком «Мемориал Фашио». «Мемориал» удалил имена из базы данных. Земкова объяснила, что они взяты из списка несправедливых преследований, составленного властями Коми области, который, в свою очередь, основан на списке карточек местных лагерей ГУЛАГа. 9 декабря Путин публично ответил на вопрос журналиста о «Мемориале». Президент сказал россиянину, что раньше он думал, что «Мемориал» является гуманитарной организацией, но недавно узнал, что в настоящее время он защищает нацистских коллаборационистов, а также террористов и экстремистов. Две недели спустя местный суд постановил блокирование доступа к сайту ОВДИнфо в России, якобы защищая экстремистов и террористов. ОВДИнфо считает, что это решение связано с его репортажами о судебных процессах над Свидетелями Иеговы и Исламской организацией освобождения, которые запрещены в России. На судебных слушаниях — один прокурор. Обвинил «Мемориальный центр по правам человека» в защите экстремистов и «самого крайнего протестующего», а другой обвинил Исследовательский центр «Мемориал» в том, что он включил в свою базу данных десятки тысяч нацистских пособников.