Планы Владимира Путина снять пропагандистский фильм в украинском городе имели неприятные последствия для российского президента. Ранее на этой неделе Россия захватила украинский город Херсон, став первым крупным городом, который попал под российскую оккупацию. Но в субботу вспыхнул внезапный протест, когда более 2000 жителей вышли на улицы, скандируя патриотические лозунги, в том числе «Русские, идите домой» и «Херсон — это Украина».

На видео в социальных сетях видно, как российские войска стреляют в воздух, чтобы сдержать приближающуюся толпу. Акция протеста отменила запланированный на центральной площади Херсона российский пропагандистский фильм. Россия отправила автобусы с актерами в город, где они планировали представить фильм, в котором местные жители будут праздновать свое «освобождение» российскими войсками. Перед протестом Ник Паттон Уолш из CNN раскрыл планы трейлера: «Мы слышим от жителей Херсона о фургоне, который въехал в город». Только в: Финляндия предупредила Путина: мы сами принимаем решения

Он продолжил: «На центральной площади припаркованы гражданские и гуманитарные грузовики, большие белые грузовики, которые будут раздавать там гуманитарную помощь. «Чиновники предостерегли от того, чтобы снимать там фильм, и мы уже видели такие фильмы в Крыму и на Донбассе. «Они посылают людей фальсифицировать поддержку смены власти, о чем предупреждают местные чиновники. «Русские хотят отказаться от идеи народной поддержки российской оккупации». Однако сообщения в социальных сетях утверждают: «Фальшивые украинцы превзошли столько настоящих украинцев, что испортили пропагандистский фильм, призванный показать миру, как благодарен Херсон за свое освобождение».

По сообщению The Telegraph, крымские актеры «радовались и кричали, притворяясь местными жителями, приветствующими российские войска, вливающиеся в город». Вита Бондаренко, 26-летняя руководитель проекта, рассказала The Telegraph: «Они пытаются показать картину того, как город спасают от голода и что украинское правительство заставляет людей голодать. READ "Однажды в Китае" снова Они хотят изобразить, что Херсон хочет независимости, что мы хотим в Россию, что нас спасают и мы этому рады. Это ложь. «Это не так — мы не участвуем в этой сходке. Они сами ее организовали и присоединяются от нашего имени». Это произошло на фоне того, что российские войска продолжали обстреливать украинский город Мариуполь в субботу, несмотря на согласие на прекращение огня всего за несколько часов до этого.