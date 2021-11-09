Российский прыгун в высоту обвиняет чиновников в отстранении от употребления допинга и пытается исправить это

МОСКВА (Рейтер) — Прыгун в высоту Даниил Лысенко, отстраненный за нарушение антидопингового законодательства по делу, которое потрясло российский спорт, признал себя виновным в своих преступлениях, но заявил, что обвинил федерацию легкой атлетики в плане фальсификации документов, чтобы попытаться уклониться. наказание.

Лысенко, серебряный призер ИААФ 2017 года, был временно отстранен от участия в 2018 году после регистрации трех случаев нарушения местонахождения за 12-месячный период, один раз пропустив допинг-тест и дважды не представив свое место антидопинговым органам.

Эти события повергли Российскую федерацию легкой атлетики, приостановленную с 2015 года из-за массового употребления допинга в спорте, в еще большую неразбериху после того, как высшие должностные лица федерации были замешаны в схеме фальсификации медицинских документов и предоставления ложных объяснений для оправдания злоупотреблений Лысенко.

«Конечно, я мог сказать« нет », но не стал», — сказал Рейтер Лысенко, срок отстранения которого истекает в августе следующего года. «Я послушал работодателей и решил сделать то, что они сказали».

24-летний мужчина сказал, что он небрежно сообщил о своем местонахождении и никоим образом не пытался скрыть использование запрещенных веществ. Он также сказал, что сожалеет о том, что согласился с тем, что он назвал планом профсоюза «помочь ему».

Когда его попросили прокомментировать заявление Лысенко о том, что идея союза заключалась в подделке документов, Дмитрий Шлехтин, тогдашний глава союза, сказал Рейтер: «Пусть это останется в его совести на всю оставшуюся жизнь. До самой могилы! » Сделайте больше комментариев.

Шлихтен был дисквалифицирован на четыре года по делу.

Сюжет разразился, когда находящееся в Монако Подразделение профессиональной этики легкой атлетики (AIU), которое курирует вопросы честности в спорте, поставило под сомнение информацию, предоставленную Лысенко.

Московской клиники, которая якобы лечила Лысенко от подозрения на аппендицит — изначальная причина, по которой его местонахождение не вводилось в онлайн-систему, позволяющую сотрудникам допинг-контроля определять местонахождение спортсменов, — не существовало. Хронология автомобильной аварии для оправдания другого нарушения не выдержала тщательной проверки.

Первоначально Лысенко не сказал следователям правду, потому что опасался за свою безопасность, если бы к нему были причастны высокопоставленные профсоюзы. Затем он помог следователям предъявить обвинения некоторым должностным лицам, сократив срок его отстранения на два года.

Пять профсоюзных чиновников, включая Шлихтена, были отстранены от должности в связи с этим делом.

Отстранен и тренер Лысенко Евгений Загорулько. Его адвокаты подали запрос в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с просьбой пересмотреть его комментарий в свете его помощи следователям. Загорулько скончался в апреле, еще до вынесения приговора судом.

В ноябре 2019 года этот случай побудил World Athletics, международный руководящий орган этого вида спорта, запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Позже он возобновил процесс, но наложил на федерацию штраф в размере 10 миллионов долларов и ограничил количество россиян, имеющих право участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио, до 10.

«Я точно знаю, что из-за этой ситуации пострадали ни в чем не повинные спортсмены, — сказал Лысенко, чемпион мира 2018 года в закрытых помещениях. «Мне очень жаль.»

«Вся правда»

В прошлом месяце на спортивном сооружении в Москве Лысенко без особых усилий преодолел 2,15 метра — замечательный прыжок для тех, кто за рулем грузовика зарабатывает на жизнь.

Спортсмен, который прошел 2,32 метра и завоевал серебряную медаль чемпионата 2017 года, весь день находится в пробке, выполняя поручения в строительной компании в Московской области. Ранее во время пандемии он работал курьером по доставке еды.

Несмотря на то, что он не тренировался несколько месяцев, Лысенко по-прежнему стремится участвовать в Олимпийских играх и побить мировой рекорд в 2,45 метра.

«Я понимаю, что в моем стиле еще много работы», — сказал Лысенко. «Я не в той форме, в которой был раньше».

Лысенко подумывал об уходе с работы, чтобы тренироваться на полную ставку в последний год своего отстранения, но его финансовое положение не позволяло этого.

«Мне нужно найти деньги, чтобы жить, покупать еду», — сказал Лысенко.

Для участия в международных соревнованиях после отстранения Лысенко все равно нужно будет получить допуск от мировой легкой атлетики.

(Кавер-версия) Габриэль Тетро-Фарбер (Монтаж) Геннадий Новик и Светлана Иванова, редакция Ангуса Максуана

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