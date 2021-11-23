Российский прыгун в высоту Шустов проиграл апелляцию по поводу четырехлетнего запрета

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com
регистр
(Рейтер) — Российский прыгун в высоту Александр Шустов проиграл апелляцию на свой четырехлетний запрет за антидопинговые нарушения, говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда во вторник.
Шустов, выигравший золото на чемпионате Европы 2010 года, был отстранен Спортивным арбитражным судом в Лозанне в июне прошлого года за «использование или попытку использования запрещенного вещества или метода».
Никаких подробностей о запрещенной субстанции или методе не разглашается.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com
регистр
Результаты 37-летнего спортсмена с июля 2013 года по июль 2017 года, в том числе седьмое место на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, были аннулированы.
«20 июля 2020 года Александр Шустов подал апелляционную жалобу в Апелляционную палату Спортивного арбитражного суда на оспариваемое решение, требуя его отмены и отмены наложенных на него дисциплинарных взысканий», — говорится в сообщении суда. разрешающая способность Вторник.
«Изучив представленные аргументы и доказательства как в письменных материалах, так и во время слушания, Апелляционный комитет CAS не нашел причин для отмены оспариваемого решения и полностью подтвердил выводы Судебного комитета, отклонив апелляцию».
Шустов, который также участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сошел с соревнований в 2017 году.
(Этот рассказ был переписан так, чтобы на протяжении всего текста записывалось имя Александр)
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com
регистр
Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала из Бангалора; Редакция Хью Лоусона
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».