Российский прыгун в высоту Шустов проиграл апелляцию по поводу четырехлетнего запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) сфотографирован перед слушанием апелляции ямайской спринтерки Несты Картер в Лозанне, Швейцария, 15 ноября 2017 года. REUTERS / Denis Balibouse

(Рейтер) — Российский прыгун в высоту Александр Шустов проиграл апелляцию на свой четырехлетний запрет за антидопинговые нарушения, говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда во вторник.

Шустов, выигравший золото на чемпионате Европы 2010 года, был отстранен Спортивным арбитражным судом в Лозанне в июне прошлого года за «использование или попытку использования запрещенного вещества или метода».

Никаких подробностей о запрещенной субстанции или методе не разглашается.

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Результаты 37-летнего спортсмена с июля 2013 года по июль 2017 года, в том числе седьмое место на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, были аннулированы.

«20 июля 2020 года Александр Шустов подал апелляционную жалобу в Апелляционную палату Спортивного арбитражного суда на оспариваемое решение, требуя его отмены и отмены наложенных на него дисциплинарных взысканий», — говорится в сообщении суда. разрешающая способность Вторник.

«Изучив представленные аргументы и доказательства как в письменных материалах, так и во время слушания, Апелляционный комитет CAS не нашел причин для отмены оспариваемого решения и полностью подтвердил выводы Судебного комитета, отклонив апелляцию».

Шустов, который также участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сошел с соревнований в 2017 году.

(Этот рассказ был переписан так, чтобы на протяжении всего текста записывалось имя Александр)

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Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала из Бангалора; Редакция Хью Лоусона

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