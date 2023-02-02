Российский путь возможен, но санкции должны оставаться

Новый лидер Олимпийского и Паралимпийского комитета США подтвердил поддержку федерацией изучения возможности для российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных, настаивая при этом на сохранении действующих санкций против страны.
Джин Сайкс, который 1 января занял пост президента USOPC вместо Сьюзан Лайонс, на прошлой неделе написал письмо другим американским спортсменам и заинтересованным сторонам после того, как МОК объявил, что продвигается вперед, пытаясь создать условия для участия некоторых россиян в соревнованиях. Им запретили участвовать в большинстве крупных международных соревнований с тех пор, как страна вторглась в Украину в феврале прошлого года.
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