Российский путь возможен, но санкции должны оставаться

Новый лидер Олимпийского и Паралимпийского комитета США подтвердил поддержку федерацией изучения возможности для российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных, настаивая при этом на сохранении действующих санкций против страны.

Джин Сайкс, который 1 января занял пост президента USOPC вместо Сьюзан Лайонс, на прошлой неделе написал письмо другим американским спортсменам и заинтересованным сторонам после того, как МОК объявил, что продвигается вперед, пытаясь создать условия для участия некоторых россиян в соревнованиях. Им запретили участвовать в большинстве крупных международных соревнований с тех пор, как страна вторглась в Украину в феврале прошлого года.

В своем письме Сайкс написал: «Услышав мнение многих спортсменов и избирателей со всех концов Соединенных Штатов, мы признаем искреннее желание соревноваться с лучшими спортсменами мира, но только если это возможно таким образом, чтобы обеспечить безопасную и честную борьбу». играть в.» , которое было получено Ассошиэйтед Пресс.

USOPC участвовал в декабрьских встречах, на которых МОК впервые изложил идею участия россиян в качестве нейтралов. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что не хотят наказывать россиян только за то, откуда они родом, но и не хотят включать спортсменов, поддержавших войну.

Вскоре после декабрьской встречи Лайонс заявила, что USOPC подписала план, хотя и выразила сомнения в том, что МОК сможет создать систему для выявления среди сотен российских спортсменов, поддерживающих или выступающих против войны.

Президент Украины Владимир Зеленский оказал давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот не допустил россиян на Олимпиаду в Париже. Зеленский использовал недавнее ночное обращение к нации, чтобы настоять на том, чтобы российские спортсмены не были допущены к участию.

Сайкс признал в своем письме, что USOPC по-прежнему солидарен с Украиной и ее спортсменами, и выразил «очень реальную озабоченность, даже скептицизм, по поводу возможности выполнения (условий)» для разрешения въезда россиян.

Сайкс написал: «Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что приветствуются только нейтральные спортсмены, которые чисты. Этот процесс потребует тщательного управления и потребует дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие. и доверие нашего сообщества».

Письмо Сайкса, отправленное в прошлый четверг, появилось на фоне того, что все больше стран критикуют рамки, рассматриваемые Международным олимпийским комитетом, в которых содержится призыв разрешить некоторым спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях при условии, что не будут представлены флаги, цвета или флаги их стран. гимны. .

Корейский олимпийский комитет заявил в среду, что хочет получить дополнительные разъяснения от Организационного комитета по основным видам спорта Азии, который пригласил Россию принять участие в олимпийских отборочных соревнованиях этого года — шаг, который лишит Россию ее обычного места в европейских квалификационных соревнованиях и может стоить Югу также. Сайты корейцев в играх.

Накануне генеральный директор Канадского олимпийского комитета Дэвид Шумейкер заявил: «Вся ситуация выглядела бы совсем по-другому, если бы война продолжалась 18 месяцев».





Отвечая на заявление МОК на прошлой неделе, министр культуры Великобритании Мишель Доннеллан сказала: «Я хочу прояснить, что эта позиция МОК очень далека от реальности войны, которую ощущает украинский народ».

Латвийские лидеры пригрозили бойкотировать Олимпиаду, если это будет позволено России. Между тем, когда глава Олимпийского комитета России задал оптимистичный тон по поводу возможного приезда его страны некоторых спортсменов в Париж, МОК жестко ответил заявлением о том, что «санкции против российских и белорусских государств и правительств не подлежат обсуждению».

В своем письме Сайкс признал, что это была «невероятно сложная ситуация» и что ее освещение в СМИ вызывало недоумение.

«Если будут соблюдены условия для нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции, мы верим, что дух Олимпийских и Паралимпийских игр возобладает. Это и впредь будет оставаться в центре нашего внимания», — написал он.

___

АП Спорт: https://apnews.com/hub/sports И https://twitter.com/AP_Sports