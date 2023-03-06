Российский разработчик игр забанил и выслал 6700 читеров

Читы — раздражающая часть почти каждой онлайн-видеоигры. И их блокировка стала важной рутиной для разработчиков и издателей игр, чтобы их пользователи были довольны.

издатель Побег из ТарковаИгра, разработанная российской компанией Battlestate Games, добавила в рутину необычную изюминку: называть и пристыжать читеров. На прошлой неделе Battlestate Games заявила, что забанила 6700 читеров и разместила все их игры на публично доступный Таблицы данных.

«Мы хотим, чтобы честные игроки видели никнеймы читеров, чтобы знать, что справедливость восторжествовала и читер, убивший их в рейде, наказан и забанен», — заявил TechCrunch представитель Battlestate Games Дмитрий Огородников.

Другие компании, такие как издатель Call of Duty Активижнили Valorant разработчик бунт игрыобычно только объявляет, сколько игроков они забанили, а не их титулы и никнеймы.

Люди в отрасли считают, что подход Battlestate Games может быть более эффективным и служить лучшим сдерживающим фактором.

«Хорошо. Я бы тоже хотел, чтобы мы это сделали», — сказал TechCrunch сотрудник компании по производству видеоигр, который работает в отделе по борьбе с мошенничеством и попросил не называть его имени, потому что он не уполномочен общаться с прессой. «Многие мошенники создают ложный образ своих друзей и близких, и когда их лживое поведение становится достоянием общественности, это позорит их имя и отбивает у них охоту повторять этот поступок.

Однако в некоторых случаях, несмотря на то, что они были забанены, эти люди просто покупают новую учетную запись с профилем, аналогичным их старым учетным записям, и продолжают обманывать без последствий и обманывать всех, с кем они установили отношения, играя в игры. что мошенники, которые пытаются быть профессионалами и выигрывать турниры, будут выставлены на всеобщее обозрение, чтобы другие игроки не дали им возможности снова играть. «Вы потеряли доверие, вы не заслуживаете шанса вернуться».

Читы — это в основном программы, которые используют слабые места в видеоиграх, чтобы дать игрокам несправедливое преимущество при игре против них в Интернете. Читы обычно предлагают такие функции, как «wallhack», который позволяет игрокам видеть своих противников сквозь стены, или «aimbot», система, которая автоматически указывает на врагов, облегчая их убийство.

Обман стал большим бизнесом. В 2021 году китайская полиция в сотрудничестве с технологическим гигантом Tencent ликвидировала мошенническую организацию видеоигр, которая заработала более 70 миллионов долларов на мошенничестве в PUBG Mobile.

Вы взламываете или реконструируете видеоигры? Вы работаете в сфере борьбы с мошенничеством? Мы хотели бы услышать от вас. С нерабочего устройства вы можете безопасно связаться с Лоренцо Франчески-Биккьераи через Signal по телефону +1917 257 1382, через Wickr, Telegram и Wirelorenzofb или по электронной почте [email protected] Вы также можете связаться с TechCrunch через SecureDrop.