Российский ракетный комплекс С-500 поразил экспериментальную цель

Во вторник Россия заявила, что успешно провела испытания новых ракетных систем ПВО С-500 на южном полигоне и поразила высокоскоростную баллистическую цель.

Россия заявляет, что система С-500, максимальная дальность пуска которой, как ожидается, составляет 600 км, является самой совершенной в мире противоракетной системой, способной отражать атаки из космоса.

Однако его разработка отставала от графика на годы. Ранее военные заявляли, что первые системы С-500 начнут получать в 2020 году.



В апреле производитель систем «Алмаз-Анты» заявил, что работа над С-500 близится к завершению.

«На полигоне Капустин Яр новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 провел маневры с боевой стрельбой по высокоскоростной баллистической цели», – говорится в заявлении Минобороны.

«Цель была поражена», – говорится в заявлении.

Минобороны впервые опубликовало видеоматериалы с испытания.

Минобороны заявило, что после завершения испытаний первая система С-500, также известная как Прометей и Триумфатор-М, будет отправлена ​​в подмосковные подразделения противовоздушной обороны.

Член НАТО Турция купила у России предшественницу усовершенствованной системы С-400, несмотря на протесты США, что она угрожает обороне альянса.

Россия заявила в понедельник, что провела еще одно успешное испытание своей гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон”, которая является частью нового арсенала оружия, которое президент Владимир Путин назвал “неукротимым”.

Позднее во вторник он должен был посетить авиашоу, где должна была быть представлена ​​новый российский истребитель.

