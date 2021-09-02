Российский редактор осуждает “разрушение СМИ” накануне выборов

Антон Зверев и Габриэль Тетро-Фарбер

МОСКВА (Рейтер) – Главный редактор российского СМИ назначил “иностранного агента” после расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, который обвинил российское государство в разрушении СМИ.

Газета Insider и ее главный редактор Роман Доброхотов разозлили Кремль тем, что помогли установить сотрудников госбезопасности, которые заявили, что стоят за отравлением Навального в августе прошлого года. Кремль отрицает ответственность за болезнь Навального, описывая инцидент как поддерживаемую Западом спецоперацию по ее дискредитации.

Сайт публиковал истории о тайной жизни российской элиты и сотрудничал с Bellingcat, базирующимся в Нидерландах сайтом расследований, чьи расследования в отношении российских спецслужб были осуждены российскими государственными чиновниками как западная пропаганда, которую они отрицают.

Власти провели обыск в доме Доброхотова в июле https://www.reuters.com/world/europe/head-russian-investigative-news-outlet-says-police-are-searching-his-home-2021-07-28 после заявления. был осуществлен «иностранным агентом», и против него было возбуждено уголовное дело за клевету. Он назвал обвинение бессмысленным.

«Мы говорим здесь не о цензуре, а об уничтожении демократических элементов гражданского общества», – сказал 38-летний мужчина в интервью агентству Рейтер.

«Я думаю, что это только начало», – сказал он. «Уничтожение СМИ и НПО не самоцель, а средство» ужесточения государственного контроля.

СМИ и журналисты, критикующие власти, столкнулись с растущим давлением в преддверии парламентских выборов в этом месяце.

Правящая партия «Единая Россия», поддерживающая президента Владимира Путина, не столкнулась с серьезными проблемами за два десятилетия своего правления, но в прошлом предвыборные споры приводили к уличным демонстрациям. Оппоненты Кремля говорят, что власти более чем когда-либо обеспокоены ухудшением уровня жизни.

История продолжается

Некоторые СМИ были оштрафованы или вынуждены прекратить деятельность после того, как их описали как «иностранных агентов», ярлык с негативным подтекстом, восходящий к советским временам, влияющий на доходы от рекламы и вынуждающий их сделать общий отказ от ответственности за свой статус и объяснение как они регулярно расходуют выручку.

Кремль отрицает, что СМИ преследуются по политическим мотивам, заявляет, что действия против них основаны только на законе, и заявляет, что СМИ, описываемые как иностранные агенты, могут продолжать свою работу в России.

Для Доброхотова поворотным моментом стало почти смертельное в прошлом году отравление Навального, самого известного критика президента Владимира Путина.

«Попытка убить лидера основной оппозиции – серьезный шаг», – сказал Доброхотов. «Я думаю, именно тогда все начало разваливаться».

Навальный был доставлен в Германию из Сибири в августе прошлого года для лечения. После возвращения в Россию он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий условно-досрочного освобождения, которое, по его словам, было сфабриковано.

Остаться или уйти?

В начале этого года движение Навального было объявлено экстремистским, а его союзникам, которые либо бежали, либо предстали перед судом, было запрещено баллотироваться на посты.

С апреля власти объявили более 20 СМИ и СМИ «иностранными агентами».

Доброхотов сказал, что не ожидал, что кампания закончится после закрытия избирательных участков 19 сентября.

Он сказал, что ожидал, что большая часть его сотрудников переедет за границу. Он сказал, что некоторые сотрудники опасаются судебного преследования, если они останутся в России.

«Я знаю, что на самом деле никто не хочет уезжать», – сказал Доброхотов. «Но когда приходит ФСБ, конфискует ваш компьютер и телефоны и возбуждает против вас уголовные дела, вам приходится выбирать, уехать ли из России или стать политическим заключенным, как Навальный.

Доброхотов сказал, что The Insider, не соблюдая требования об использовании заявления об отказе от ответственности «иностранного агента» в своих публикациях, планирует продолжать освещать его даже на деликатные темы.

Он назвал Навального «русским Нельсоном Манделой», который сказал, что его тюремное заключение может однажды пойти на пользу оппозиции.

Но если к нему (в тюрьме) присоединятся десятки журналистов, России это не пойдет », – сказал Доброхотов.

(Репортаж Антона Зверева и Габриэля Тетро-Фарбера; редактирование Эндрю Осборна и Питера Графа)