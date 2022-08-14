Российский режиссер застрял между Голливудом и Москвой

Было время, когда Серебренников воспользовался режимом, который в итоге обернулся против него. Он переехал в Москву из Ростова-на-Дону в 2001 году, когда государство — сейчас это трудно вспомнить — стремилось поддерживать искусство. В течение десяти лет Серебренков выступал в крупнейших московских театрах, в конце концов привлек внимание Владислава Суркова, главного советника Путина, который придумал «суверенную демократию» — необычный термин для системы, свободной от западного вмешательства и демократичной лишь настолько, насколько ее лидеры хотели бы. разрешать. Сурков видел в художниках необходимый инструмент в этой аранжировке: как свидетельство современности России и временного терпения свободы выражения. В 2011 году Серебренников был назначен руководителем нового фестиваля искусств «Платформа», финансируемого из федерального бюджета, а год спустя «Гоголь-центра», спящего театра, который он превратил в центр авангардного перформанса. В то же время он посещал антипутинские протесты и ставил оперу, высмеивающую политику Кремля. Он даже адаптировал роман Суркова, написанный под псевдонимом, но превратил его в комментарий о коррупции.
С возвращением Путина к власти в 2012 году по всей России вспыхнули массовые протесты. Путин понизил Суркова в должности и дал пост министра культуры Владимиру Мединскому, националисту, настороженно относящемуся к искусству, идущему вразрез с «традиционными ценностями». В том же году были арестованы и преданы суду участницы феминистской панк-группы Pussy Riot. Примерно в это же время Серебренников предпринял первую попытку написать биографию Чайковского и был лишен государственных средств из-за гомосексуальных тем в тексте. (Серебренников высказался в поддержку осажденного в России ЛГБТ-сообщества, а его фильм посвящен закрытой сексуальности композитора.) Вместо этого он заручился финансированием от Абрамовича, и в 2016 году фильм был выпущен. «проситель», который высмеивал растущий консерватизм и религиозное лицемерие страны. В следующем году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием государственной поддержки Платформы на сумму 1,9 миллиона долларов.
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«Я не изменился, изменилась страна», — сказал мне Серебренников.Режиссер начал замечать, как против него крутится пропагандистская машина, когда в 2014 году за ужином с друзьями поднял глаза и увидел себя на государственном новостном канале среди других топ-менеджеров. Звучали, и это было буквально: Америка плохая, Олимпиада в России хорошая, и разве нам нужен такой выход?» Друзья смотрели на него как на мертвого. понять, что начинают сгущаться какие-то темные тучи, но вы понятия не имеете о причине».
Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимал «лето,» Ностальгический взгляд на андеграундную музыкальную сцену Советского Союза. Он вошел в свой гостиничный номер поздно ночью и услышал стук в дверь, предположив, что это был член экипажа. Вместо этого шестеро офицеров ФСБ посадили Серебренкова в грузовик и восемь часов везли обратно в Москву. Никто не знал, что он ушел до утра, когда Стюарт, его продюсер, попросил управляющего отелем открыть комнату Серебренникова и обнаружил, что его кровать не спала.
В Москве Серебренкова приговорили к домашнему аресту в его квартире площадью 474 квадратных метра в ожидании суда. Но была еще последняя треть фильма, которая закончилась. После того, как адвокаты Серебренникова ходатайствовали перед судом о разрешении ему ежедневно гулять подышать свежим воздухом, Стюарту пришла в голову идея перестроить съемочные площадки в районе Серебренникова, чтобы каждую ночь режиссер мог использовать эти переулки для прогулок. Потом у него из-под двери выскользнули флешки, а Серебренков просматривал отснятый материал и делал записи. «Если подумать с точки зрения производства, это безумный способ снять фильм», — сказал мне Стюарт.
В творческом плане домашний арест Серебренникова оказался плодотворным. Он поставил две пьесы через Zoom, четыре оперы и написал пять сценариев, включая свой следующий фильм «Грипп Петрова». Когда он застрелил ее осенью 2019 года, ему уже предстоял суд. Обвинения касались использования мелкой наличности, законного способа оплаты продавцов, но в данном случае это позволило государству заявить, что принципал присвоил деньги. В какой-то момент прокуратура заявила, что «Сон в летнюю ночь» никогда не происходил, несмотря на получение театральных наград и поездки за границу. Сеансы были утром, поэтому Серебников снимал фильм ночью. «Он не спал на протяжении всей съемки, — сказал мне Стюарт. Серебренников был осужден за мошенничество в июне 2020 года. В следующем году его уволили из Гоголь-центра.