Российский режиссер и кинозвезда Ракета на орбиту для съемок художественного фильма

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Российская кинозвезда и режиссер присоединились к растущей, но все еще небольшой группе людей, совершивших путешествие в космос. Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон И Джаред Исакман все совершил поездку, актер Star Trek Уильям Шатнер на бортуНо последними на этой неделе покидают земную атмосферу кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Во вторник капсула «Союз» состыковалась с Международной космической станцией, и пара присоединилась к космонавту Антону Шкаплерову с семью другими космонавтами, уже живущими на орбите.

Шипенко и Пересильд будут снимать российский фильм «Вызов» во время своего 12-дневного пребывания на орбите.

в Пресс-конференция 66-й экспедиции МКС в понедельникПересильд сказала, что надеется, что месяцы подготовки к экспедиции наконец окупятся.

«Мы много работали и очень устали», – сказал 37-летний актер. «Это было психологически, физически и морально сложно. Но я верю, что когда мы достигнем цели, все будет казаться несложным, и мы будем вспоминать об этом с улыбкой».

«Я горжусь тем, что мне доверили такую ​​задачу – летать без профессионалов, космонавтов и космонавтов», – добавил Шкаплеров.

Хотя это, похоже, первый космический клип, который попал в художественный фильм, это не будет первый снимок с Международной космической станции: разработчик видеоигр и предприниматель Ричард Гэрриот снял короткая научная фантастика Во время своего пребывания в качестве пассажира, пробившегося на орбиту в 2008 году. Русский щелчок также может помочь узнать, как Космический проект с участием НАСА, SpaceX и Тома Круза Наконец-то играю.



А теперь играй:

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Шипенко, у которого в портфолио одни из самых известных российских фильмов всех времен, и Пересильд пробудут на Международной космической станции 12 дней, а затем вернутся через другую капсулу «Союз». Шкаплеров останется на борту корабля на полную экспедицию, вероятно, около шести месяцев.

Ракета “Союз” и капсула МС-19 были запущены во вторник в 01:55. Вы можете пересмотреть запуск ниже. Ожидается, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 16 октября.