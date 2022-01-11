Российский режиссер, который сталкивается с сюрпризами запрета на выезд из-за своего присутствия в Германии на репетициях

Российский театральный и кинорежиссер, которому российский суд запретил поездки, шокировал своих коллег в Гамбурге, Германия, неожиданным присутствием на репетициях.

Кирилл Серебников в последние дни работает в театре Талия в Гамбурге, руководя репетициями спектакля Антона Чехова «Черный монах».

Серебренников уже четыре года находится под строгим запретом на въезд в Россию судами, которые признали его виновным в растрате. Критики говорят, что дело против него политически мотивировано и направлено на подавление других потенциальных критиков российского президента Владимира Путина.

Несмотря на запрет на поездки, введенный российскими судами, Серебренков продолжал руководить производством за пределами России, используя технологию удаленной видеоконференцсвязи.

Серебренников был провозглашен смелой и новаторской силой на российской сцене современного искусства, что поставило его в противоречие с местными культурными консерваторами. Он также публично критиковал политику российского правительства.

на судеОн отметил, что за его преследованием стоят силовики и «культура лояльности» в Министерстве культуры России.

Согласно заявлению гамбургского театра Талия, Серебренков прибыл в международный аэропорт Гамбурга 8 января.

В заявлении цитируется Серебренков, сказавший по прибытии, что он «очень счастлив и счастлив, что Гамбург стал первым европейским городом», поскольку ему снова разрешили работать спустя более четырех лет.

Художественный руководитель Талии Иоахим Люкс сказал, что возвращение Серебникова «поощряет идею свободы, а также поощряет искусство».

Репетиции международных постановок начались в Москве 8 ноября с участием представителей России, Германии, Америки, Армении и Латвии.

Репетиции идут с 4 января в Гамбурге, премьера постановки намечена на 22 января.

с отчетами dpa.