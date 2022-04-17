Российский режиссер переосмысливает Чехова в Филадельфии.

«Чтобы была эта ужасная ситуация, в которой мы оказались, и герои на сцене оказались в ужасной ситуации. Я хочу, чтобы зрители и все вокруг нас почувствовали сопереживание, — сказал Каримов. — Когда ты чувствуешь сочувствие, ты соединяешь свои чувства людям, которым вы сочувствуете… Внезапно вы тронуты и почувствуете их боль».

Он продолжил: «В этот момент многие люди думают: «Боже мой, это обо мне». Это самое главное».

Каримов заявил, что не уверен, вернется ли он в Москву После окончания спектакля в Филадельфии 1 мая. Другие российские исполнители покинули свою страну из-за войны на Украине.

Для производства Каримова характерен хаос. Почти сразу в начальной сцене горничная держит миску с вишней и выходит на сцену, на сцену выливается липкое месиво из фруктового сока и вишни. В оставшейся части сцены персонажи комично скользят по грязи, воспроизводя свои реплики.

Позже члены семьи пытались урегулировать острые разногласия между ними, играя в волейбол на сцене. Член аудитории выбран, чтобы присоединиться к ним.

Разумеется, в исходном тексте ничего этого нет. Крымов тесно сотрудничал с Представитель компании Wilma — Теплица Разработать пьесу, вдохновленную Чеховым, не верную ему. В процессе разработки актеры могли свободно изобретать свои собственные реплики.

«На протяжении всей стажировки в театре сидел руководитель сценария, — сказал управляющий директор Ли Голденберг. «Они точно улавливали то, что сказали актеры, а затем составляли сценарий».

Актеры часто ломают характер, чтобы напрямую обратиться к аудитории. Иногда кричат ​​на световые и звуковые сигналы. Сцена часто освещается как хранилище, чтобы зрители могли видеть не только действие на сцене, но и закулисные зоны и реквизит, которые будут показаны позже. Драматические гайки и болты на дисплее.

Постановка буквально кладет спектакль на колени у зрителей: когда матери семейства, мадам Раневская, прибывают в усадьбу поездом из Парижа, из глубины зрительного зала входит актриса Криста Эппл. Она пробирается на сцену, пересекая аудиторию, заставляя весь ряд сидящих обладателей билетов встать, чтобы позволить ей прижаться коленями к путешествующей свите.

Потратив большую часть последних двух лет на эксперименты с удаленными цифровыми театральными формами, Гольденберг говорит, что это сугубо личная постановка — «театр с большой буквы».

«Вся красота того, что делает театр и театр: живость и необходимость быть вместе в одном месте», — сказала она. «Мы знали, что если бы мы все еще находились в пространстве цифрового театра, это не сработало бы так же, как некоторые другие наши работы могли бы быть переведены. Это действительно требует, чтобы мы были здесь, в театре, вместе и рассчитывали на все эти сюрпризы».