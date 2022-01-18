Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебников прибыл в Германию после запрета на въезд

На прошлой неделе мир театра и кино вздохнул с облегчением, когда известному российскому кинорежиссёру и театральному режиссёру Кириллу Серебренкову, одному из самых талантливых художников своего поколения, было разрешено покинуть свою страну и отправиться в Гамбург для участия в арт-проекте.

Серебренников заявил в пятницу, что понятия не имеет, почему ему разрешили поехать в Германию после того, как он много лет провел в Москве, и пообещал вернуться в Россию.

— сказал Серебренков в гамбургском театре «Талия», где поставил спектакль «Черный монах» по одноименному рассказу русского писателя и драматурга Антона Чехова.

Он прибыл в Гамбург в минувший понедельник и вернется в Россию 22 января, на премьеру фильма «Черный монах».

Он добавил: «Я отправил запрос официальным властям, пожалуйста, разрешите мне поехать в Гамбург на работу. И они только дали мне разрешение на этот проект».

«Я понятия не имею, почему в этом случае было отказано в разрешении на несколько других проектов».

Разрешение на выезд за границу было настолько невероятным, что, когда его спросили, о чем он думал во время полета в Германию, он сказал: «Мы все думали одинаково: приземляйтесь. Пожалуйста. Пожалуйста».

Он обязался соблюдать условия соглашения с российскими властями. «Я хочу вернуться, потому что я обещал», — сказал он. «Я обязательно вернусь, потому что я должен».

Серебренникову, известному своей сценической дерзостью, нецензурной бранью и современными обработками русской классики, запретили покидать Россию после того, как у него возникли проблемы с властями.

Его арестовали в 2017 году и поместили под домашний арест по обвинению в хищении более 1,7 млн ​​евро государственных средств, выделенных театру «Гоголь-центр» в Москве, где он был художественным руководителем.

52-летний мужчина был освобожден из-под домашнего ареста в апреле 2019 года, но заявил, что не может покинуть страну до 2023 года.

В 2017 году он не смог приехать на Каннский кинофестиваль, где в официальном конкурсе участвовал его фильм «Лето», музыкальная ода молодости и свободе.

Сторонники рассматривали это дело как наказание за его откровенные действия и критику авторитаризма и гомофобии в современной России.

В июне 2020 года ему дали три года условно, а через несколько месяцев московские власти закончили его восьмилетний срок на посту руководителя Гоголь-центра, превратившего его в культурный маяк.

«Это моя родина»

Но, несмотря на свои беды, Серебренков заявил, что не намерен покидать родину.

«Это моя Родина. Я гражданин культуры. Я живу этим языком, в этой культуре, в театре, в искусстве. Я очень люблю Россию, и у меня много друзей в России, в Германии, везде. Мой мечты все еще в России».

Находясь под домашним арестом без интернета и телефона, Серебренков работал над «Петровским гриппом» — экранизацией романа Алексея Сальникова 2016 года.

Выбранный для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2021 года, он всегда отстаивал свою работу.

Он также работал над оперными постановками в Гамбурге и Цюрихе, посылая инструкции певцам и размещая дизайнеров на USB через своего адвоката.

Он сказал, что всегда чувствовал себя свободным, несмотря на годы заключения.

«Быть ​​свободным — это часть моей работы. Без свободы работать в искусстве и театре невозможно. Иначе это будет пропаганда или что-то еще».

«Мы несем нашу свободу внутри. Мы не получаем ее снаружи. Вопрос в том, как мы построили свою жизнь, как мы построили себя».