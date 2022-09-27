Российский режиссер ушел в отставку после того, как чиновники проигнорировали «Оскар»

Глава российского комитета по номинациям на «Оскар» подал в отставку после того, как страна решила не выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году, сообщили во вторник государственные СМИ. фильм «Вор» в 1997 году, что киноакадемия страны в одностороннем порядке решила не номинировать фильм, не посоветовавшись с ней.

Чахрай назвал это решение «незаконным» и заявил, что уходит в отставку. Он сказал, что другой директор комиссии также подал в отставку в знак протеста. Российская киноакадемия не сообщила, почему не представила фильм на «Оскар». Однако в своем заявлении она указала, что ее президентом является г-н Чахрай, не предоставив дополнительных подробностей.

Российский комитет «Оскар» решает, какой фильм будет номинирован на престижную международную премию за лучший полнометражный фильм, ранее известную как «Лучший фильм на иностранном языке». В последний раз Россия получала приз в 1994 году за фильм «Утомленные солнцем» об офицере Красной Армии и его жене, которые пострадали из-за возвращения бывшей возлюбленной во время сталинских чисток в 1936 году.

Два последних российских фильма, номинированных на звание лучшего международного полнометражного фильма, — «Левиафан» и «Нелюбовь» в 2014 и 2017 годах, снятые Андреем Звягинцевым, редким режиссером, который затрагивает в своих фильмах политические темы.

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