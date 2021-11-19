Российский ритейлер X5 переходит на финансовые услуги с запуском X5 Bank

МОСКВА (Рейтер). В пятницу российский продуктовый ритейлер X5 заявил, что начал предлагать финансовые услуги под своим брендом X5 Bank, чтобы повысить вовлеченность и лояльность клиентов, одновременно сократив операционные расходы и снизив затраты на закупки.

X5, которая управляет более чем 18 500 магазинами по всей России, сообщила Reuters в прошлом месяце, что ее переход к онлайн-доставке, финансовым услугам и средствам массовой информации был направлен на улучшение взаимодействия с покупателями, но ее традиционный бизнес остается приоритетным и основным фактором достижения цели не менее 10% ежегодного роста в ближайшие несколько лет.

В заявлении X5 говорится, что цифровая карта компании на начальном этапе будет доступна пользователям в 10 крупных городах, а также предлагает клиентам 2% кэшбэк на покупки и процентную ставку до 8% в соответствии с рыночными условиями.

Генеральный директор группы Игорь Шехтерман сказал, что дебетовая карта, сочетающая в себе баллы лояльности с банковскими функциями, поможет дольше удерживать клиентов, чего X5 также надеется достичь с помощью медиаплатформы food.ru.

В интервью в прошлом месяце Шехтерман сказал, что банк также сократит затраты на приобретение, что приведет к снижению операционных расходов.

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Репортаж Александра Марроу. Редакция Шерри Джейкоб Филлипс

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