Российский рубль вырос к концу 2022 года волатильность на максимальном уровне

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Рубль вырос в последнюю сессию волатильного года в пятницу, но продолжил курс на резкие потери в декабре после того, как в этом месяце доминировали опасения по поводу влияния ограничения западных цен на нефть на экспортные доходы России. торговля.

Рубль потерял около 11 процентов по отношению к доллару с тех пор, как 5 декабря вступило в силу ограничение цен на экспортируемую из России нефть, хотя аналитики говорят, что техническое воздействие будет ощущаться сильнее в январе-феврале.

К 13:44 по Гринвичу рубль укрепился на 4% по отношению к доллару на уровне 69,30, восстановив позиции с восьмимесячного минимума 72,9175, достигнутого на предыдущей сессии.

Графика Рейтер

После падения до рекордно низкого уровня в 120 по отношению к доллару в марте, вскоре после того, как Россия потрясла рынки, направив на Украину десятки тысяч военнослужащих, рубль провел большую часть года в качестве мировой валюты. лучшее представление Основная валюта, поддерживаемая контролем за движением капитала и падением импорта, потеряла лидерство только в этом месяце.

Рубль вырос на 3,4% и торговался на отметке 73,42 по отношению к евро.

Он вырос на 2,9% по отношению к юаню до 9,89 после того, как Россия заявила, что удвоила максимально возможную долю юаня в своем Фонде национального благосостояния (ФНБ) до 60%, реструктурируя свой фонд на черный день, чтобы уменьшить зависимость от так называемых «недружественных» валюты. «Страны.

Декабрьский вариант

В четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия не стремится к достижению определенного курса, а хочет стабильности.

«Для нас важна предсказуемость и стабильность курсовых колебаний», — сказал Силуанов в интервью государственному телеканалу «Россия 24».

«(Последние колебания) раньше происходили под сильным давлением санкций, но сейчас, слава богу, курс стабилизировался», — сказал он.

Рубль пережил три из четырех крупнейших месячных падений в этом году с 2015 года, в феврале, июле и сейчас в декабре. Это был самый волатильный год для рубля после дефолта по внутреннему долгу в 1998 году.

Графика Рейтер

Другие правительственные чиновники объяснили, что более слабый рубль в диапазоне 70-80 выгоден, поскольку российский экспорт сокращается.

Восстановление импорта, который рухнул после того, как Запад ввел санкции и компании ушли с рынка, также способствовал недавнему ослаблению рубля.

«Даже при пессимистичном сценарии профицит счета текущих операций может остаться на исторически высоком уровне, оказывая некоторую поддержку рублю», — считает главный инвестиционный директор «Локо Инвест» Дмитрий Полевой.

Наши оценки варьируются от 67,4 до 81,1 доллара в среднем в 2023 году».

Тинькофф Инвестиции заявили, что растущий дефицит бюджета и снижение цен на нефть представляют наибольший риск для рубля в 2023 году, но любое снижение будет постепенным.

Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основных экспортных товаров России, подешевела на 0,2 процента до 83,3 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы были разнонаправленными.

Долларовый индекс РТС (.ИРТС) Он увеличился на 4,2%, до 976,1 балла. Индекс MOEX в российских рублях (.IMOEX) Он остался неизменным на уровне 2146,6 пункта.

Доли в крупнейшем ритейлере детских игрушек в России «Детский мир» (ДСК.ММ) Она отказалась от участия после того, как ее акционеры согласились реструктурировать бизнес путем выделения, что могло открыть путь к тому, чтобы компания стала частной.

Репортаж Александра Мару. Дополнительный отчет Винсента Фласье. Под редакцией Алекса Ричардсона, Кришны Чандра Элори и Барбары Льюис.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.