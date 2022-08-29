Российский рубль держался около 60,5 против доллара в начале торгов в Москве От Reuters

© Рейтер. ФОТО НА ФАЙЛ: Макет новой российской банкноты номиналом 100 рублей демонстрируется во время презентации в Москве, Россия, 30 июня 2022 года. REUTERS/Евгения Новозинина



МОСКВА (Рейтер) — Российский рубль держался вблизи самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к доллару в начале торгов в Москве, после пика благоприятного периода налоговых платежей и падения российских акций до двухмесячного максимума.

В 07:32 по Гринвичу российская валюта была на 0,1% слабее по отношению к доллару на отметке 60,55. После резкого колебания рынка рубль прибавил 1,1% и торговался на отметке 59,99 по отношению к евро.

«Существенных драйверов для поддержки рубля нет», — считают аналитики Промсвязьбанка, и они ожидают плавного ослабления валюты до уровня 61 по отношению к доллару.

Срок налоговых платежей в конце месяца, когда российские экспортеры обычно переводят свои валютные поступления в рубли для уплаты в казну, истек на прошлой неделе.

«Отмечаем, что на этой неделе запланировано реформирование Nord Stream, что может ослабить национальную валюту в целом», — добавил Промсвязьбанк.

Россия сократила потоки через «Северный поток-1» всего до 20% от пропускной способности и планирует полностью закрыть его на три дня на следующей неделе, сославшись на проблемы с техническим обслуживанием турбины. Евросоюз обвиняет его в использовании газа в качестве оружия в ответ на западные санкции, введенные против Украины.

Рубль был самой эффективной валютой в мире https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/Apps/NewsServices/mediaProxy?apiKey=6d416f26-7b24-4f31-beb6-1b5aa0f3fafb&url=http%3A%2F%2Ffingfx. thomsonreuters.com %2Fgfx%2Frngs%2FGLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE%2F010301V041%2Findex.html в этом году благодаря чрезвычайному контролю за движением капитала, введенному центральным банком в попытке остановить оптовую торговлю.

Его волатильность снизилась после резких колебаний, когда он достиг рекордно низкого уровня в 121,53 доллара за доллар на московских торгах в марте, вскоре после того, как Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих. Затем в июне он вырос до самого сильного уровня за семь лет в 50,01.

Волатильность рубля в ближайшее время может снова возрасти. Московская биржа с сегодняшнего дня прекращает прием долларов в качестве обеспечения по сделкам и планирует возобновить торги ранним утром сентября. Центральный банк также ослабил валютные ограничения для банков.

Российские фондовые индексы росли.

Российский индекс Московской биржи в рублях вырос на 0,5% до 2279,3 пункта, самого высокого значения с 30 июня. Долларовый индекс РТС вырос на 0,3% до 1186,5 пункта.