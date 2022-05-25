Российский рубль продолжил повышательную динамику по отношению к доллару и стал Самая эффективная монета Из мира. В понедельник рубль вырос на 2,5% к 07:54 по Гринвичу, достигнув самого высокого уровня более чем за четыре года. Основными причинами такого прироста являются перевод платежей за экспорт газа в рубли, уплата налогов на добычу полезных ископаемых и значительное сокращение импорта из-за санкций.

Хотя укрепление валюты обычно считается положительным экономическим показателем, оно оказывает негативное влияние на экспортный сектор, который является основным источником доходов российского бюджета. В связи со значительным ростом стоимости рубля эксперты предполагают снижение сбытовой активности у экспортеров. Именно поэтому многие эксперты считают рост стоимости рубля плохой новостью для российской экономики. Они предполагают, что Комфортный курс рубля Для российской экономики это будет 75-80 за доллар.

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Тем временем российское правительство своевременно приняло решение сократить процентную долю выручки, которую экспортеры должны переводить в рубли, на 30 процентов, снизив ее до 50 процентов. Однако Дмитрий Полевой, главный инвестиционный директор ЛокоИнвест, я ожидал очередного повышения стоимости рубля. В то время как многие другие аналитики считают, что после полной отмены введенного контроля Рубль будет падать Его нормальное значение составляет 70-80 по отношению к доллару США.

Укрепление российской валюты за счет экспортного сектора впечатляет, если принять во внимание продолжающуюся российско-украинскую войну. Запад ввел против России жесткие экономические санкции, которые пока кажутся тщетной попыткой заставить Россию отказаться от нападения на Украину. Хотя ожидалось, что на российскую экономику негативно повлияет нападение на Украину и последовавшие за ним западные санкции, рубль укрепился примерно на 30% по отношению к доллару США в 2022 году, что сделало его самой эффективной валютой в мире.