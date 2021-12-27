Российский рубль достиг 5-недельного максимума, акции растут — рынки

Российский рубль вырос до самого высокого уровня за более чем пять недель по отношению к доллару в понедельник в результате вялой торговли, при этом некоторые рынки были закрыты на рождественские каникулы на фоне постоянной озабоченности по поводу геополитической конфронтации между Москвой и Западом.

В 08:37 по Гринвичу рубль укрепился на 0,5% по отношению к доллару до 73,25, ранее пробившись на 73,0825, самом сильном уровне с 19 ноября.

Он вырос на 0,4% до 82,90 по отношению к евро и ранее достиг самого высокого уровня почти за две недели.

Рубль находится под растущим геополитическим давлением с октября, когда западные страны выразили озабоченность по поводу наращивания военного потенциала России рядом с соседней Украиной. Москва заявила, что может переместить свою армию на свою территорию, если сочтет это необходимым.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия получила первоначальный в целом положительный ответ на предложения по безопасности, которые она передала Соединенным Штатам в этом месяце с целью разрядить текущую ситуацию на Украине, и что он надеется, что переговоры состоятся в следующем году.

Спрос на иностранную валюту вырастет к концу года, поскольку инвесторы хеджируют риски рублевых активов, говорится в записке Алора Брокера, предполагающей, что рубль может начать ослабевать уже в понедельник.

Аналитики Промсвязьбанка считают рублевый фон нейтральным, отметив, что торговая активность, скорее всего, будет низкой из-за продолжающихся рождественских каникул в Европе. Торговая активность, вероятно, еще больше снизится в преддверии новогодних праздников в России.

Нефть марки Brent, мировой ориентир для основной части российского экспорта, упала на 0,1% до 76,07 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы выросли.

Долларовый индекс РТС вырос на 1,2% до 1602,6 пункта. Рублевый индекс Московской биржи вырос на 0,6% до 3726,1 пункта.