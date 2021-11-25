Российский рубль компенсирует убытки на фоне роста запасов

МОСКВА (Рейтер) — Российский рубль отыграл падение в четверг, в то время как фондовые индексы продолжили восстановление после резкого падения из-за геополитических опасений.

В 07:24 по Гринвичу рубль вырос на 0,5% по отношению к доллару до 74,65, отойдя от 75,29, достигнутых во вторник, самого низкого уровня с середины 2021 года.

Торговая активность в России, вероятно, будет спокойной в четверг, поскольку рынки США будут закрыты в связи с праздником Благодарения.

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За последние две недели рубль резко упал с многомесячного максимума 69,21 в конце октября, поскольку он оказался под давлением со стороны продавцов, вызванных опасениями Запада по поводу возможного военного вмешательства России в Украину.

Россия отвергла подобные опасения, а также пожаловалась на возросшую военную активность альянса в регионе.

«Несмотря на то, что конфликт с Украиной считается маловероятным, взрывы нарастающих сабель чреваты непредвиденными последствиями», — заявила BCS Global Markets.

Курс рубля по отношению к евро вырос на 0,2% до 83,74.

Рубль по-прежнему получает основную поддержку со стороны сильного профицита текущего счета России и Центрального банка, который, как ожидается, снова повысит процентные ставки на своем заседании совета директоров 17 декабря для борьбы с устойчиво высокой инфляцией.

Министр экономики России предупредил в среду, что недавнее падение российского рубля может подтолкнуть инфляцию к 2021 году выше предыдущего прогноза в 7,4%. Подробнее

Российские фондовые индексы выросли: долларовый индекс РТС (.IRTS) вырос на 1,2% до 1679,8. Российский рублевый индекс Московской биржи (.IMOEX) вырос на 0,7% до 3978,5 пункта, снизившись с 3776,61 пункта, достигнутого во вторник, самого низкого уровня с начала августа.

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(Обложка) Андре Остроч Редактирование Дэвида Гудмана

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