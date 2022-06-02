Российский рубль падает до 62 по отношению к доллару, акции падают От Reuters

© Рейтер. На этой иллюстрации, сделанной 30 мая 2022 года, женщина держит банкноты в российских рублях. REUTERS/Dado Rovich/Illustration



(Рейтер) — Российский рубль упал до 62 по отношению к доллару в четверг, стабилизировавшись в относительно узком диапазоне после резких и неконтролируемых движений на прошлой неделе из-за дисбаланса между спросом и предложением на Московской бирже.

В 07:46 по Гринвичу рубль был на 0,8% слабее по отношению к доллару до 61,76 и снизился на 1% до 65,00 по отношению к евро.

Рубль стал самой эффективной валютой в мире http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html в этом году, искусственно подкрепленный российским контролем капитала после стартапа, который называет «Специальную военную операцию» в Украине 24 февраля.

Новые условия оплаты газа для потребителей из ЕС, которые требуют конвертации иностранной валюты в рубли и снижения импорта, также поддержали российскую валюту, помогая ей избавиться от экономических препятствий дома и надвигающихся рисков дефолта суверенного долга.

В среду группа инвесторов решила, что неспособность России выплатить $1,9 млн в виде начисленных процентов по долларовым облигациям приведет к выплатам, которые могут исчисляться миллиардами долларов, поскольку страна балансирует на грани первого дефолта по внешнему долгу более чем за столетие.

На внутреннем рынке облигаций доходность 10-летних казначейских ОФЗ упала до 9,2%, самого низкого уровня с начала 2022 года, после того, как данные показали, что годовая инфляция снова замедлилась после подъема до самого высокого уровня с 2002 года. Доходность облигаций движется обратно пропорционально их ценам.

В сообщении Промсвязьбанка говорится, что данные по инфляции повысили шансы центрального банка на повторное снижение процентных ставок в июне и июле.

Центральный банк России снизил свою ключевую процентную ставку до 11 процентов на прошлой неделе и заявил, что видит возможности для дальнейшего снижения в этом году, поскольку инфляция замедлилась с самого высокого уровня за более чем 20 лет, а экономика движется к дефляции.

Российские фондовые индексы упали. Долларовый индекс РТС снизился на 1,7% до 1200,9 пункта, а российский рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2353,3 пункта.