Российский рубль падает с самого высокого уровня за месяц, и акции падают — Markets

МОСКВА: Рубль ослаб в ходе незначительных торгов в пятницу после достижения самого высокого уровня за более чем месяц, в то время как российские акции упали, чему способствовало снижение аппетита к риску и сохраняющаяся озабоченность по поводу геополитической конфронтации между Москвой и Западом.

В 13.11 по Гринвичу рубль был на 0,3% слабее по отношению к доллару до 73,53 после достижения 73,13, уровня, который в последний раз наблюдался 19 ноября. Курс рубля к евро упал на 0,2% до 83,21.

Рубль находится под растущим геополитическим давлением с октября, когда западные страны выразили озабоченность по поводу наращивания военного потенциала России рядом с соседней Украиной. Москва заявляет, что может перебросить свою армию на свою территорию, если сочтет это необходимым.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Россия получила первоначальный, в целом положительный ответ на предложения по безопасности, которые она сделала Соединенным Штатам в этом месяце с целью разрядить текущий кризис вокруг Украины, и что он надеется, что переговоры состоятся в следующем году.

Рубль достиг месячного максимума перед пресс-конференцией Путина

Но Путин также сказал, что НАТО «нагло обманула» Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны, добавив, что Москве нужен срочный ответ.

Фобия США и Запада в отношении России и расширение НАТО до порога России остаются нерешенными проблемами, говорится в сообщении BCS Global Markets в специально подготовленном для России пресс-релизе, хотя некоторые надежды возлагаются на переговоры Байдена и Путина, которые могут произойти с наступлением нового года в январе. Примечание.

Российские фондовые индексы упали. Индекс РТС, номинированный в долларах, снизился на 0,5% до 1579,3 пункта. Рублевый индекс Московской биржи упал на 0,5% до 3686,4 пункта.

«Любое небольшое событие может стать драйвером (для движений рынка), учитывая снижение предпраздничной активности и объемов, вдвое меньших по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в примечании инвестиционного банка Senara.