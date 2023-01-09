Российский рубль прибавил 3% в первый рабочий день 2023 года — Рынки

Российский рубль начал первый полный торговый день нового года в полном разгаре, поднявшись более чем на 3% по отношению к доллару США, отскочив от шестимесячных минимумов волатильных торгов в конце 2022 года.

В 10:05 по Гринвичу в понедельник рубль преодолел 70-пунктовый барьер по отношению к доллару США, поднявшись на 3,4% до 69,68. Валюта также выросла на 1,9% по отношению к евро до 74,77 и была на 2,2% сильнее по отношению к китайскому юаню, торгующемуся на уровне 10,23 в Москве.

Проведя большую часть прошлого года в качестве самой прибыльной валюты в мире, российский рубль в декабре потерял 17% после того, как Запад предпринял шаги по установлению ценового потолка и эмбарго ЕС на экспорт российской нефти.

«В преддверии нового года наметилась четкая тенденция к сокращению вложений в акции и скачок к доллару», — отмечают аналитики Alor Broker в аналитической записке в понедельник.

«В ближайшие дни, если не вмешается геополитический фон, должен произойти разворот этих тенденций… Крупные экспортеры должны начать продажу валютной выручки, накопленной за праздничные дни, а инвесторы должны начать продавать доллары, купленные для защиты». добавлен.

Российские рынки испытали рекордно низкие объемы торгов во время продолжительных выходных в конце года в первую неделю января, отчасти из-за исхода западных институциональных инвесторов с российских рынков в прошлом году.

Рубль и акции практически не изменились на фоне сокращения ликвидности — крупные компании, снабжающие валютные рынки России, и розничные инвесторы, ставшие драйверами фондового рынка, все чаще отходят от своих рабочих мест.

В понедельник российские акции последовали за укреплением рубля. Долларовый индекс РТС подскочил на 3,9% до 979,1 пункта, в основном из-за валютного эффекта, а российский индекс Московской биржи в рублях вырос на 0,4% до 2164,6 пункта.