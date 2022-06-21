Российский рубль продолжает расти, достигнув семилетнего максимума

Рубль неожиданно закрепил за собой место самой прибыльной валюты мира, поднявшись на этой неделе к новым многолетним максимумам. После краха, произошедшего в течение нескольких недель после вторжения России в Украину и приведшего к широкомасштабным международным санкциям, призванным нанести ущерб российской экономике, рубль снова вернулся.

Во вторник он торговался на самом сильном уровне по отношению к доллару США с июня 2015 года. В этом году он вырос примерно на 35 процентов, опередив все основные валюты, и более чем удвоился по сравнению с минимумом после вторжения.