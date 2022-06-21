Российский рубль продолжает расти, достигнув семилетнего максимума

Рубль неожиданно закрепил за собой место самой прибыльной валюты мира, поднявшись на этой неделе к новым многолетним максимумам. После краха, произошедшего в течение нескольких недель после вторжения России в Украину и приведшего к широкомасштабным международным санкциям, призванным нанести ущерб российской экономике, рубль снова вернулся.
Во вторник он торговался на самом сильном уровне по отношению к доллару США с июня 2015 года. В этом году он вырос примерно на 35 процентов, опередив все основные валюты, и более чем удвоился по сравнению с минимумом после вторжения.
Хотя российская экономика показала себя лучше, чем многие ожидали, перспективы неутешительны: инфляция выражается двузначными цифрами, а большинство экономистов предсказывают глубокую рецессию. Но контроль центрального банка за движением капитала, в том числе вынуждавший экспортеров конвертировать часть своей прибыли в рубли, увеличил спрос на российскую валюту.
Более высокие доходы от экспорта нефти и газа, которые выросли по мере того, как цены и спрос в Азии выросли, чтобы компенсировать сокращение в Европе, удерживали рубль на высоком уровне. В то же время российский импорт резко сократился, отчасти из-за ухода из России многих иностранных компаний, которые также поддерживают рубль.
В конце февраля после вторжения рубль рухнул до самого низкого уровня по отношению к доллару, а центральный банк России более чем удвоил процентные ставки, до 20 процентов, в рамках своих мер по сдерживанию оттока рубля из экономики. С тех пор некоторые ограничения были ослаблены, а ставки снижены до 9,5% там, где они были введены до вторжения. Но рубль продолжает укрепляться, помогая снизить инфляцию, но это также оказывает давление на бюджет России, который зависит от продажи энергоносителей, которые часто номинированы в долларах.
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