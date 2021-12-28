Российский рубль стабилен, а акции — рынки.

Во вторник курс российского рубля стабилизировался на слабых торгах под давлением сохраняющегося геополитического шума, в то время как эталонный фондовый индекс Московской биржи поднялся до самого высокого уровня почти за две недели, чему способствовало восстановление цен на нефть.

В 07.20 по Гринвичу курс рубля немного изменился — 73,38 и опустился на уровне 83,12 по отношению к евро.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,0–74,5 к доллару и 83,0–84,0 к евро, говорится в примечании Сбербанка по управлению активами.

Торговая активность снизилась и, как ожидается, будет оставаться ниже среднего до 10 января, окончания новогодних праздников в России. Московская биржа будет закрыта 31 декабря, чтобы возобновить торговлю на валютном рынке 3 января.

Рубль находится под растущим геополитическим давлением с октября, когда западные страны выразили озабоченность по поводу наращивания военного потенциала России вблизи соседней Украины. Москва заявила, что может переместить свою армию на свою территорию, если сочтет это необходимым.

Администрация США, которая считает, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность вторжения в Украину, пообещала быстрые и жесткие санкции в случае такого вторжения.

Россия отрицает такие намерения.

Во вторник МИД России подтвердил, что Москва планирует провести переговоры с Вашингтоном 10 января.

Нефть марки Brent, являющаяся мировым эталоном для основных российских экспортных товаров, выросла на 0,1% до 78,67 доллара за баррель по сравнению с уровнем ниже 70 долларов на прошлой неделе. Цены близки к месячному максимуму в надежде, что вариант Omicron с коронавирусом окажет ограниченное влияние на спрос на топливо.

Российские фондовые индексы выросли.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,5% до 1610,8 пункта. Российский рублевый индекс Московской биржи вырос на 0,4% до 3754,3 пункта после достижения 3768,4 пункта, самого высокого уровня с 13 декабря.