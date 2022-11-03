Российский рубль упал более чем на 62 по отношению к доллару до самого низкого уровня за две недели.

(Рейтер) — Российский рубль достиг более чем двухнедельного минимума по отношению к доллару в начале торгов в четверг, поскольку мировые цены на нефть упали после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки, а ожидания дальнейшего ужесточения заложили основу для дальнейшего укрепления США Состояния. Валюта.

Федеральная резервная система повысила процентные ставки на три четверти процентного пункта в среду, как и ожидалось, и заявила, что ее борьба с инфляцией потребует увеличения стоимости заимствований.

К 07:58 по Гринвичу рубль был на 0,7% слабее по отношению к доллару на отметке 62,20, ранее опустившись до самого слабого уровня с 17 октября.

Российская валюта выросла на 0,4% по отношению к евро до 60,91. Он упал на 0,3 процента по отношению к юаню до 8,43.

Аналитики Промсвязьбанка говорят, что торговая активность возрастет в четверг перед национальным праздником в России 4 ноября, что может привести к тому, что пара доллар/рубль выйдет из диапазона 61-62, в котором она находилась последние несколько недель.

Андрей Кочетков, аналитик брокерской компании «Открытие», считает, что рубль может попытаться выйти из этого диапазона, пока торговый баланс остается сильным, но в целом останется близким к текущим уровням.

Снижение цен на нефть, основной экспорт России, также оказало давление на российскую валюту: нефть марки Brent подешевела на 0,9% до 95,3 доллара за баррель.

Рубль также утратил поддержку налоговых платежей в конце месяца, когда экспортеры обычно переводят выручку в иностранной валюте на погашение внутренних обязательств.

Российские фондовые индексы открылись резким снижением, следуя за глобальными рынками после того, как повышение процентной ставки Федеральной резервной системой вызвало опасения рецессии.

Долларовый индекс РТС снизился на 2,3% до 1083,3 пункта, а российский рублевый индекс МосБиржи снизился на 1,7% до 2137,8 пункта.

(Отчетность Калеба Дэвиса; редактирование Томаша Яновски)