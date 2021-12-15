Российский рубль упал выше 74 по отношению к доллару на фоне заседаний центрального банка

По сценарию Александра Марроу и Андре Остроча

МОСКВА (Рейтер) — Российский рубль упал в среду, пробив отметку 74 по отношению к доллару впервые за неделю, поскольку на этой неделе инвесторы сосредоточили внимание на заседаниях центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы США и Банка России.

К 1722 по Гринвичу рубль был на 0,7% слабее по отношению к доллару до 74,33, самого низкого уровня с 7 декабря, потеряв 0,7% до 83,67 по отношению к евро.

Доллар удерживал недавний рост, поскольку инвесторы с нетерпением ждут ключевого заседания Федеральной резервной системы США, чтобы увидеть, поддержит ли оно растущие ожидания рынка в отношении досрочного и дополнительного повышения процентных ставок в следующем году.

Российские активы оказались под давлением эскалации напряженности между Востоком и Западом в последние недели, при этом Соединенные Штаты и западные столицы выражают опасения по поводу увеличения российских войск возле Украины.

«Геополитический шум», связанный с Украиной, остается важным фактором для рубля, но в краткосрочной перспективе он может стабилизироваться до 72–73 по отношению к доллару из-за налогов на конец месяца, которые подталкивают компании, ориентированные на экспорт, переводить валютную выручку на покрытие внутренних доходов. Обязательствами, сообщил Дмитрий Полевой, глава инвестиционного департамента Украины Locko Invest.

Рубль также может получить поддержку со стороны центрального банка, который, как ожидается, повысит процентные ставки в пятницу на целых 100 базисных пунктов, поскольку инфляция приближается к самому высокому уровню с начала 2016 года.

«Высокий уровень реальных ставок и комфортные цены на сырье будут поддерживать рубль в 2022 году», — говорится в сообщении ВТБ Капитал Инвестмент. Он пересмотрел свой прогноз на конец 2022 года для пары доллар-рубль с 70 до 68, сославшись на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и ожидание повышения цен на нефть.

Российские фондовые индексы были смешанными.

Долларовый индекс РТС упал на 0,5% до 1541,0 пункта. Рублевый индекс Московской биржи вырос на 0,1% до 3 621,8 пункта, хотя он все еще находится вблизи самого низкого уровня с апреля на 3 532,29 пункта, достигнутого во вторник.

«Российские акции сейчас кажутся перепроданными, учитывая их сильные фундаментальные показатели, и мы наблюдаем рост даже при сценарии« медвежьей пандемии »», — отмечают аналитики Синара Банка.

(1 доллар = 73,9110 рубля).

(Отчетность Александра Марроу и Андре Остроуча; редактирование Шерри Джейкоб Филлипс, Джонатан Отис и Марк Генрих)