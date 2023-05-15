Российский рубль упал по отношению к доллару до минимума с начала мая — Рынки

Российский рубль ослаб в понедельник, упав до самого низкого уровня с начала мая по отношению к доллару, под давлением снижения цен на нефть, сокращения предложения иностранной валюты и перспективы дальнейших санкций против Москвы.

В 07:49 по Гринвичу рубль был на 1,7% слабее по отношению к доллару на отметке 79,25, самой слабой точке с 4 мая.

Он потерял 1,7 процента, торгуясь на уровне 86,25 по отношению к евро, и потерял 2,3 процента по отношению к юаню, до 11,38.

Лидеры G7 планируют ужесточить санкции против России на своем саммите в Японии на этой неделе, заявили официальные лица, непосредственно осведомленные о дискуссиях, с шагами, направленными на энергоносители и экспорт, чтобы помочь военным усилиям Москвы в Украине.

Люди говорят, что новые меры будут направлены на то, чтобы избежать санкций с участием третьих стран, подорвать будущее производство энергии в России и обуздать торговлю, поддерживающую российские вооруженные силы.

«Нет ничего особенно пугающего в (санкциях, которые должны быть объявлены Западом)», — сказал Алор Брокер в записке.

«Но на данный момент этот фактор психологически влияет на активы рубля». Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основных экспортных товаров России, выросла на 0,1% до 74,21 доллара за баррель, что близко к 10-дневному минимуму.

Российский рубль стал отрицательным после достижения восьминедельного максимума

Снижение предложения иностранной валюты также может повредить рублю, считает Богдан Зварич, старший аналитик Banki.ru, хотя понижательное давление должно постепенно ослабевать, поскольку экспортеры готовятся платить налоги в конце месяца. Российские фондовые индексы были разнонаправленными.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,7% до 1030,7 пункта.

Рублевый индекс Московской биржи вырос на 1,1% до 2594,5 пункта.