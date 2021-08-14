Российский самолет, борющийся с лесными пожарами, разбился в Турции, погибли все восемь пассажиров

В заявлении Минобороны России в субботу говорится, что экипаж самолета состоял из пяти россиян, а также на борту находились трое турок.
Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение, когда должен был приземлиться недалеко от южного города Адана.
На место крушения была направлена комиссия Минобороны России для выяснения причин аварии.
На фотографиях места крушения, опубликованных турецким информационным агентством Управления здравоохранения Дубая, видны обугленные обломки, разбросанные по гористой местности, от которых остался только хвост самолета.
«На данный момент это все еще в новинку. Мы направили большое количество команд в район крушения самолета», – сказал государственному агентству Anadolu губернатор региона Кахраманмараш на юге Турции Омер Фарук Кочукун.
Турция – одна из многих стран Средиземноморья, которые столкнулись с разрушительными лесными пожарами, поскольку в регионе наблюдается неумолимая жара. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожаров в Турции, а более 30 человек погибли в результате наводнений в северных провинциях у Черного моря за последние дни.
Ученые говорят, что климатический кризис делает волны жары, пожары и наводнения более регулярными и интенсивными.