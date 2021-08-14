Российский самолет, борющийся с лесными пожарами, разбился в Турции, погибли все восемь пассажиров

В заявлении Минобороны России в субботу говорится, что экипаж самолета состоял из пяти россиян, а также на борту находились трое турок.

Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение, когда должен был приземлиться недалеко от южного города Адана.

На место крушения была направлена ​​комиссия Минобороны России для выяснения причин аварии.

По данным ТАСС, Россия 8 июля отправила самолет в Турцию для тушения лесных пожаров. прокатился по стране В последние недели.