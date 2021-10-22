В четверг российский самолет подлетел немного ближе к Аляске, но, по-видимому, не вошел в воздушное пространство США или Канады, заявили представители службы безопасности.

Самолеты вошли Зона идентичности ПВО Аляски, Который простирается на сотни миль вокруг побережья и находится под наблюдением в целях национальной безопасности, заявили военные. Служба распространения визуальной информации безопасности.

Непонятно, насколько близко прозвучал самолет к США. В двух милях от России В ближайшем месте.

Сотрудники службы безопасности контролируют территорию с помощью спутников, наземных радаров, воздушных радаров и истребителей.

«Мы бдительно осуществляем в Северной Америке меры по предупреждению и контролю космического пространства, чтобы не допустить, чтобы стратегические соперники угрожали общим интересам Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров», – сказал генерал-лейтенант Дэвид Грум, командующий Аляскинским командованием Норад. Район, Аляскинское командование и 11-я воздушная армия.

Бомбардировщик ударил вскоре после полудня перед военной базой США.

Российский самолет нарушил опознавательную зону ПВО США Много

Министерство обороны США заявило, что бомбардировщик нанес удар вскоре после полудня перед военной базой США.

«Российские военные группы идентифицировали воздушные цели с помощью двух сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B и двух самолетов-заправщиков KC-135 и переместили их в воды Черного моря», – заявила в среду Москва.

В Киеве, Украина, министр обороны США Ллойд Остин присутствовал на приеме перед встречей с украинским коллегой. А.П.

Бомбардировщики B-1B были недавно остановлены в рамках учений с союзниками по НАТО в Арктике, Балтийском и Черном море, сообщили ВВС.

Инцидент произошел на следующий день после того, как министр обороны Ллойд Остин посетил Украину и призвал положить конец кибератакам на Соединенные Штаты после продолжающейся оккупации Крымского полуострова Кремлем.

С почтовыми проводами