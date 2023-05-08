Российский самолет перехватывает польский самолет над Черным морем
Написано штатными авторами AFP.
Варшава (AFP), 7 мая 2023 г.
В воскресенье Варшава объявила, что российский истребитель перехватил польский самолет, который патрулировал Европейское пограничное агентство над Черным морем, в результате чего пилоты временно потеряли управление самолетом.
По данным польских пограничников, российский Су-35 не устанавливал радиосвязь перед выполнением «агрессивных и опасных маневров, так как трижды приближался к самолету пограничников, не соблюдая требуемую безопасную дистанцию».
Пограничники заявили, что польский L-410 Torpolit попал в турбулентность, и «экипаж временно потерял управление самолетом и потерял высоту».
Там добавили, что российский самолет летел прямо перед самолетом и пересек его траекторию на расстоянии «около пяти метров» (16 футов).
Представитель правительства Петр Мюллер заявил польскому телевидению, что это «спланированная провокация со стороны России».
Поздно вечером в субботу министерство обороны Румынии, сообщившее об этом шаге, осудило «агрессивное и опасное» поведение Москвы.
Румыния заявила, что в пятницу польский самолет находился в обычном патрулировании Frontex совместно с румынской пограничной полицией, когда его перехватили.
После этого польский самолет благополучно приземлился в Румынии.
В румынском заявлении добавлено, что румынские и испанские самолеты были приведены в «предварительную боевую готовность» НАТО.
Министерство заявило, что ракета упала «в международном воздушном пространстве над Черным морем», примерно в 60 км (37 милях) к востоку от воздушного пространства Румынии.
«Этот инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода Российской Федерации в Черном море», — заявил Бухарест.
Европейское пограничное агентство Frontex, на которое AFP связалось, не ответило сразу.
Польский самолет был переброшен в Румынию с 19 апреля и должен оставаться там до 17 мая в рамках операции «Фронтекс», организованной Румынией, в которую также входят Испания и Швеция.
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