



Российский самолет перехватывает польский самолет над Черным морем



Написано штатными авторами AFP.



Варшава (AFP), 7 мая 2023 г.













В воскресенье Варшава объявила, что российский истребитель перехватил польский самолет, который патрулировал Европейское пограничное агентство над Черным морем, в результате чего пилоты временно потеряли управление самолетом.

По данным польских пограничников, российский Су-35 не устанавливал радиосвязь перед выполнением «агрессивных и опасных маневров, так как трижды приближался к самолету пограничников, не соблюдая требуемую безопасную дистанцию».

Пограничники заявили, что польский L-410 Torpolit попал в турбулентность, и «экипаж временно потерял управление самолетом и потерял высоту».

Там добавили, что российский самолет летел прямо перед самолетом и пересек его траекторию на расстоянии «около пяти метров» (16 футов).

Представитель правительства Петр Мюллер заявил польскому телевидению, что это «спланированная провокация со стороны России».

Поздно вечером в субботу министерство обороны Румынии, сообщившее об этом шаге, осудило «агрессивное и опасное» поведение Москвы.

Румыния заявила, что в пятницу польский самолет находился в обычном патрулировании Frontex совместно с румынской пограничной полицией, когда его перехватили.

После этого польский самолет благополучно приземлился в Румынии.

В румынском заявлении добавлено, что румынские и испанские самолеты были приведены в «предварительную боевую готовность» НАТО.

Министерство заявило, что ракета упала «в международном воздушном пространстве над Черным морем», примерно в 60 км (37 милях) к востоку от воздушного пространства Румынии.

«Этот инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода Российской Федерации в Черном море», — заявил Бухарест.

Европейское пограничное агентство Frontex, на которое AFP связалось, не ответило сразу.

Польский самолет был переброшен в Румынию с 19 апреля и должен оставаться там до 17 мая в рамках операции «Фронтекс», организованной Румынией, в которую также входят Испания и Швеция.

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