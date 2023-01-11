Российский семейный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате

Местное название «Чебурашка» стало самым кассовым отечественным фильмом. Фильм Дмитрия Дьяченко имел девять дней широкого проката, чтобы обогнать предыдущего лидера, российскую комедию «Сын богатого», и превзойти крупнейшие релизы студии, в том числе «Человек-паук: Домой нет пути», «Король Лев», « «Мстители». «Финал» и другие.

Выпущенный российской дистрибьюторской компанией «Централ Партнершип» «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю просмотров, собрав на 10 января более 3,2 млрд рублей. Предыдущим лидером был «сын богача», который в 2019 году составил 3 082,031 млрд руб. На 46-й день широкого распространения он составил 3 миллиарда рублей. Такого же результата добился «Чебурашка» за 9 дней.

Помимо «Чебурашки», в предновогоднем праздничном забеге приняли участие несколько российских фильмов, что также способствовало прибыли отрасли — мультфильм «Иван-царевич и Серый волк 5», фантастика «Мира», семейный фильм «Чук и Гек». Фантастическое путешествие», подростковая драма «Бывшие». Happy Ending» и др. Всего за новогодние праздники российские кинотеатры выручили от продажи билетов более 4,5 млрд рублей, из которых 70% пришлось на «Чебурашку», а зрительский трафик составил 13,4 млн посетителей. лучший результат за период в истории российского кинопроката Ведущая российская сеть кинотеатров КАРО сообщила о рекордных входах и кассовых сборах в период, который является одним из самых прибыльных для российских кинотеатров. По сравнению с периодом до 2023 года, открытие было высоким на 9% в 2022 году и на 55% в 2021 году. Он также увеличился на 3% по сравнению с предыдущим рекордным 2020 годом по кассовым сборам. лет основное иностранное содержание было в смеси куска пирога.

Ольга Зенякова, президент сети кинотеатров КАРО, прокомментировала: «Рекорды «Чебурашки» — это триумф российского проката и производства и важный прецедент в современном кинопроцессе. Через несколько недель он обгонит по сборам «Аватар» и перешагнет 4 миллиард рублей в прокате. Уверен, что станет нарушителем. О новой российской киноиндустрии, идущей к независимости. «Чебурашка» — 100% российский продукт и бренд, любимый персонаж детских сказок, любим миллионами. Фильм также будет иметь огромный успех во всем мире».