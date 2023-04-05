Российский «Сибур» экспортирует сжиженный нефтяной газ в Африку, Ближний Восток и Азию, поскольку Европейский Союз сокращает закупки

Источники в автомобильной промышленности сообщили, что «Сибур», крупнейший российский производитель и экспортер сжиженного нефтяного газа, за последние три месяца переориентировал экспорт на Африку, Ближний Восток и Азию.

Евросоюз ввел запрет на ввоз нефтепродуктов российского производства с 5 февраля, однако СУГ не был запрещен. Однако многие покупатели в Европейском союзе отказываются от закупок СУГ в России, чтобы исключить возможные риски.

«Большинство покупателей в Европе отказались от Sibur LPG, поэтому компания была вынуждена искать новые каналы сбыта», — сказал один из дилеров.

В «Сибуре» от комментариев отказались.

Отгрузки компании сжиженного углеводородного газа из российского порта Усть-Луга на Балтийском море в страны Евросоюза и Великобританию в первом квартале 2023 года снизились до 14-15 процентов от общего объема, или 33 тысячи тонн. , по сравнению с 82 процентами, или 194 тыс. тонн. год назад, согласно расчетам Reuters, основанным на данных слежения за судами.

Между тем, его поставки в Африку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион составили около 85-86 процентов, или 192 000 тонн, от общего объема поставок в 225 000 тонн.

В первом квартале прошлого года на страны, не входящие в Европейский союз и Великобританию, приходилось всего 18 процентов, или 43 тысячи тонн, СУГ, отправленного из Усть-Луги.

Данные слежения за судами показали, что изменение маршрута довольно большого количества поставок сжиженного нефтяного газа «Сибур» из торгового узла Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) из Европы привело к значительному увеличению кругорейса газовозов. Три торговца сжиженным газом сообщили агентству Рейтер, что, чтобы избежать повышения стоимости фрахта, Сибур и трейдер Trafigura использовали более крупные суда для перевозки сжиженного газа за пределы Европейского Союза.

Данные отслеживания судов показали, что с августа компания перевела свои поставки «корабль-корабль» (STS) из портов в регионе ARA в эстонский порт Палдиски.

Трейдеры СУГ рассказали, что грузы СУГ «Сибур», поступающие из Усть-Луги, продаются компании Trafigura, которая перегружает их в Палдиски на MGC (средние газовозы, около 22 000 тонн) или LGC (крупные газовозы, 44 000 тонн).

Отвечая на вопрос о комментарии, Trafigura заявила, что «продолжает взаимодействовать с клиентами и правительствами, чтобы понять их требования и предоставить им товары и энергию, в которых они нуждаются, в условиях серьезных нарушений товарных рынков».