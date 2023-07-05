Российский снайпер мог стать похитителем драфта «Эдмонтон Ойлерз»

Первое, что бросается в глаза в Матвее Петрове, помимо выдающегося флангового игрока, забившего 67 голов за два сезона юношеского хоккея, — это его целеустремленность.

Чистое мастерство в сочетании с решимостью продолжать становиться лучше — это то, что ищут все тренеры, и у «Эдмонтон Ойлерз», кажется, есть это в больших перспективах России.

Когда «Ойлерз» посоветовали ему меньше полагаться на один таймер и завершить свою атакующую игру, он, наконец, перешел с 40 голов и 50 передач два года назад к 27 голам и 66 передачам (третье место в ОХЛ). год.

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Когда дело дошло до изучения английского языка, из-за которого шестилетнее пребывание Джесси Полюярви в Эдмонтоне стало настоящим испытанием, Петров стал свободно говорить всего за два года.

Добавьте к этому рост шесть футов два дюйма и почти 200 фунтов, и спящий выбор на драфте НХЛ 2021 года может оказаться именно тем, на что надеялись «Ойлерз».

Набрать 183 очка за два сезона по двум совершенно разным формулам — не шутка. Особенно для игрока, отобранного в шестом туре под 180-м номером.

Если он продолжит улучшаться такими темпами, он может оказаться похитителем драфта.

«Я играл немного в другую игру, — сказал Петров о своем развитии как игрока за последние два сезона. «Я говорил об этом с «Эдмонтоном» перед началом сезона, и это немного изменило мою игру, я стал играть правильно».

Это видно по его игре в лагере развития, где во вторник его команда выиграла трофей Билли Морриса в чемпионских схватках. В трех играх из трех игр, используя только треть льда, он по-прежнему находит способ быть эффективным в ближнем бою, а физические атаки сокращают время и пространство. Он забил два примечательных гола на барабанах, в том числе злой удар запястьем от перекладины и дал болельщикам возможность поговорить по дороге домой.

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«Мы проделали хорошую работу, мы усердно работали, чтобы получить этот трофей», — сказал он. «Это очень хороший опыт для ребят. Это был хороший бой».

Появление, когда драки становятся интенсивными, — это еще один элемент, который предполагает, что 20-летний парень может вырасти и стать хорошим человеком. Он прошел шесть раундов плей-офф ОХЛ, набрав 33 очка в 32 играх.

«Два года подряд очень хорошие финалы конференции, но было очень трудно проиграть дома седьмую игру против «Питерборо». Отдайте им должное, они хорошая команда, но я думал, что мы были лучше».

Это третий лагерь развития Петрова, и его успехи привлекают всеобщее внимание в организации. Он говорит, что положительные отзывы добавляют больше мотивации, чтобы продолжать добавлять новые элементы в свою игру.

«Я чувствую себя очень, очень хорошо», сказал он. «Каждый раз, когда я приезжаю в лагерь, ребята меня очень ценят, и я очень счастлив».

Вне льда рост столь же впечатляет. Петров находится в Канаде только с 2021 года, но уже полностью погрузился в язык и культуру. Он общительный и уверенный в себе человек, о котором вы бы никогда не догадались, приехав в страну всего два года назад.

«Я начал (изучать английский язык) два года назад, когда приехал в Канаду», — сказал он. «Я не знал английского, так что с каждым днем ​​мне становится лучше. Прямо сейчас это не так уж и плохо».

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Это действительно превосходно. Переход от нуля к беглому языку за два года впечатляет любого, не говоря уже о 20-летнем хоккеисте. Но у него был хороший старт в Норт-Бэй.

«Мое правило было очень хорошим, — сказал он. «Моя мать Паллета была школьной учительницей, поэтому она научила меня лексике и другим вещам. Это был хороший опыт для меня. И я думаю, что да, потому что она немного выучила русский язык».

Он сказал, что формальной работы в классе не было, он просто усвоил ее из повседневных разговоров.

«Просто разговаривай с ней все время и учись, учись и учись».

Далее гольф. Он вышел с остальными зацепками в понедельник и подумал, что может обратить внимание и на это.

«Я, наверное, хожу чаще, чем раз в год. Мне понравилось».

• «Ойлерз» подписали с голкипером Оливье Родригом двухстороннее продление контракта на один год со средней годовой стоимостью (AAV) в НХЛ 775 000 долларов.

Родриг провел 29 игр за «Бейкерсфилд Кондорс» из Американской хоккейной лиги в сезоне 2022/23 и имел рекорд 14–14–1, 2,77 гола против среднего и 0,25 гола.