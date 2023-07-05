sport

Российский снайпер мог стать похитителем драфта «Эдмонтон Ойлерз»

5 июля, 2023
Boleslava Sokolova

Первое, что бросается в глаза в Матвее Петрове, помимо выдающегося флангового игрока, забившего 67 голов за два сезона юношеского хоккея, — это его целеустремленность.

Чистое мастерство в сочетании с решимостью продолжать становиться лучше — это то, что ищут все тренеры, и у «Эдмонтон Ойлерз», кажется, есть это в больших перспективах России.

Когда «Ойлерз» посоветовали ему меньше полагаться на один таймер и завершить свою атакующую игру, он, наконец, перешел с 40 голов и 50 передач два года назад к 27 голам и 66 передачам (третье место в ОХЛ). год.

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Когда дело дошло до изучения английского языка, из-за которого шестилетнее пребывание Джесси Полюярви в Эдмонтоне стало настоящим испытанием, Петров стал свободно говорить всего за два года.

Добавьте к этому рост шесть футов два дюйма и почти 200 фунтов, и спящий выбор на драфте НХЛ 2021 года может оказаться именно тем, на что надеялись «Ойлерз».

Набрать 183 очка за два сезона по двум совершенно разным формулам — не шутка. Особенно для игрока, отобранного в шестом туре под 180-м номером.

Если он продолжит улучшаться такими темпами, он может оказаться похитителем драфта.

«Я играл немного в другую игру, — сказал Петров о своем развитии как игрока за последние два сезона. «Я говорил об этом с «Эдмонтоном» перед началом сезона, и это немного изменило мою игру, я стал играть правильно».

Это видно по его игре в лагере развития, где во вторник его команда выиграла трофей Билли Морриса в чемпионских схватках. В трех играх из трех игр, используя только треть льда, он по-прежнему находит способ быть эффективным в ближнем бою, а физические атаки сокращают время и пространство. Он забил два примечательных гола на барабанах, в том числе злой удар запястьем от перекладины и дал болельщикам возможность поговорить по дороге домой.

READ  Кандидаты от российской оппозиции мобилизуют СМИ

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

«Мы проделали хорошую работу, мы усердно работали, чтобы получить этот трофей», — сказал он. «Это очень хороший опыт для ребят. Это был хороший бой».

Появление, когда драки становятся интенсивными, — это еще один элемент, который предполагает, что 20-летний парень может вырасти и стать хорошим человеком. Он прошел шесть раундов плей-офф ОХЛ, набрав 33 очка в 32 играх.

«Два года подряд очень хорошие финалы конференции, но было очень трудно проиграть дома седьмую игру против «Питерборо». Отдайте им должное, они хорошая команда, но я думал, что мы были лучше».

Это третий лагерь развития Петрова, и его успехи привлекают всеобщее внимание в организации. Он говорит, что положительные отзывы добавляют больше мотивации, чтобы продолжать добавлять новые элементы в свою игру.

«Я чувствую себя очень, очень хорошо», сказал он. «Каждый раз, когда я приезжаю в лагерь, ребята меня очень ценят, и я очень счастлив».

Вне льда рост столь же впечатляет. Петров находится в Канаде только с 2021 года, но уже полностью погрузился в язык и культуру. Он общительный и уверенный в себе человек, о котором вы бы никогда не догадались, приехав в страну всего два года назад.

«Я начал (изучать английский язык) два года назад, когда приехал в Канаду», — сказал он. «Я не знал английского, так что с каждым днем ​​мне становится лучше. Прямо сейчас это не так уж и плохо».

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Это действительно превосходно. Переход от нуля к беглому языку за два года впечатляет любого, не говоря уже о 20-летнем хоккеисте. Но у него был хороший старт в Норт-Бэй.

READ  Аль-Аттия сохраняет большой прогресс, поскольку Дакар вступает во вторую неделю

«Мое правило было очень хорошим, — сказал он. «Моя мать Паллета была школьной учительницей, поэтому она научила меня лексике и другим вещам. Это был хороший опыт для меня. И я думаю, что да, потому что она немного выучила русский язык».

Он сказал, что формальной работы в классе не было, он просто усвоил ее из повседневных разговоров.

«Просто разговаривай с ней все время и учись, учись и учись».

Далее гольф. Он вышел с остальными зацепками в понедельник и подумал, что может обратить внимание и на это.

«Я, наверное, хожу чаще, чем раз в год. Мне понравилось».

• «Ойлерз» подписали с голкипером Оливье Родригом двухстороннее продление контракта на один год со средней годовой стоимостью (AAV) в НХЛ 775 000 долларов.

Родриг провел 29 игр за «Бейкерсфилд Кондорс» из Американской хоккейной лиги в сезоне 2022/23 и имел рекорд 14–14–1, 2,77 гола против среднего и 0,25 гола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *