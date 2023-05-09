Российский солдат выдал свою позицию через посты в соцсетях с геотегами

Российский доброволец на востоке Украины в одиночку оправдал опасения каждого американского военного командира, что американские войска могут непреднамеренно раскрыть свою позицию врагу, опубликовав селфи в социальных сетях.

Потому что этот сотрудник русской службы — воплощение Карла. Прозвище армии США для солдата, который всегда лажает. — Задача и цель Он называет его «Карлом Русским», чтобы показать, насколько грандиозной была его неудача в OPSEC.

В прошлом месяце русский Карл разместил фотографии и видео себя и членов 10-й бригады спецназа во ВКонтакте — российском аналоге Facebook, сказал бывший капитан ВМС Роб Ли, который поделился Еще одна российская учетная запись пользователя в социальных сетях. Катастрофа в Твиттере.

Узнать больше Анатомия отказа OPSEC. Российский доброволец выложил в ВК фото в Сахи Херсонской области с бойцом 10-й бригады спецназа ГРУ. Отметка местоположения оставлена ​​включенной, что упрощает геолокацию загородного клуба Гран-при по тайлам.https://t.co/NrnmXC0HtP pic.twitter.com/DG8AtMObY2 — Роб Ли (@RALee85) 2 января 2023 г.

На некоторых фотографиях и видео, опубликованных русским Карлом, была включена геотегировка, сказал Ли, который провел год в обороне, что упрощает определение точного местоположения загородного клуба, где в то время располагались российские войска. — Специализированный исследовательский центр в Москве.

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20 декабря этот загородный клуб был разрушен украинцами, и, хотя неясно, был ли провал Карла из России в OPSEC прямой причиной украинской атаки, он был достаточно любезен, чтобы впоследствии опубликовать видео разрушенного здания, дав украинцам бой. оценка ущерба. Он сказал мне, что удары были успешными.

«Он оставил след простых подсказок, чтобы найти его, и публично размещал их на своей странице ВКонтакте», — сказал Ли Task & Purpose. «Эта русская страница Vk, где я нашел информацию, злится на него и других солдат или сторонников, которые совершают ошибки OPSEC и убивают российских солдат».

Американские военные всегда были обеспокоены таким сценарием с участием американских войск. в 2020 году, Подразделение морской пехоты было «убито» во время учений. После того, как старший капрал опубликовал селфи в социальных сетях. Отдельно Первый экспедиционный корпус морской пехоты провел несколько лет назад учения, которые продемонстрировали, как ошеломляющая площадь военно-морской базы имеет наибольшую электронную сигнатуру, потому что Морские пехотинцы постоянно использовали свои телефоны.

ОПСЕК оказалась одним из самых ярких уязвимых мест России с тех пор, как российские войска вторглись в Украину в конце февраля. Когда их системы связи вышли из строя, российские войска начали пользоваться мобильными телефонами. Поскольку эти мобильные устройства использовали украинскую сотовую сеть, украинские силы могли легко триангулировать российские позиции.

Непонятно, будут ли такие сбои OPSEC Украинцам разрешили обстрелять здание в Макевке На востоке Украины, где на Новый год приютились российские солдаты. Украинцы заявили, что в результате удара погибли сотни российских солдат. В среду Минобороны России Ее оценка числа российских солдат, погибших в результате забастовки, увеличилась с 63 по 89 в редком подтверждении боевых потерь.

Российские государственные СМИ сообщили, что «активное использование сотовых телефонов вновь прибывшими солдатами» помогло украинцам атаковать российские силы в Макевке. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Центра изучения войны, такие заявления государственных СМИ и провоенных российских военных блогеров, вероятно, являются частью усилий Минобороны России по перекладыванию вины на сами российские войска, а также на официальных лиц сепаратистской Донецкой Народной Республики. Институт в Вашингтоне, округ Колумбия

Тем не менее, российское подразделение Milogers, входящее в группу Вагнера, утверждало, что использование сотовых телефонов российскими войсками не было фактором атаки, и обвинило российское военное руководство в концентрации слишком большого количества российских войск в одном месте, что сделало их уязвимыми для нападения. Согласно последнему отчету ISW о войне в Украине.

Украинский военный чиновник сообщил Task & Purpose, что у украинцев есть несколько способов нацелиться на российские силы, помимо отслеживания российских сил в социальных сетях и триангуляции их телефонных звонков.

Например, у украинцев есть сеть разведывательных источников в оккупированных регионах страны, чтобы помочь определить, где нанести удар по россиянам, сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности вопроса.

«С мобильным телефоном или без него они всегда уязвимы», — сказал чиновник.

Обновление: эта история была обновлена ​​4 января после того, как Минобороны России увеличило свою оценку числа российских военнослужащих, погибших в Макевке, с 63 до 89.

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