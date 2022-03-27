Российский солдат доставил в Украину танки за 10 тысяч долларов

Российский солдат якобы доставил свой танк на Украину, заявив, что военная кампания его военного начальства была слишком «хаотичной» и что он скорее примет предложение украинцев о переселении, чем продолжит борьбу.

Украинский чиновник сказал, что солдат в конечном итоге получит десять тысяч долларов, комфортное жилье и возможность подать заявление на получение гражданства.

«Русские сдаются!» Об этом недавно написал в Facebook министр внутренних дел Украины Виктор Андросев в посте, переведенном на английский язык.

Андросев сказал, что Украина отправляет российским солдатам СМС-сообщения о том, как сдаться и куда сдать военную технику.

«Несколько дней назад нам позвонил Миша», — написал он, видимо, используя псевдоним российского солдата.

Адрусив утверждал, что Миша забрался в танк и остался единственным в своей части.

Российский солдат якобы доставил свой танк в Украину. Твиттер

Российский солдат передал свой танк, заявив, что военная кампания была слишком «хаотичной». Ирина Рыбакова / Пресс-служба Сухопутных войск Украины / Раздаточный материал через Reuters

Российский солдат в конечном итоге получит 10 тысяч долларов, комфортное жилье и возможность подать заявление на получение украинского гражданства. Фелипе Дана/AFP

Украина отправляет российским солдатам смс-сообщения о том, как сдаться и куда сдать военную технику. Ирина Рыбакова / Пресс-служба Сухопутных войск Украины / Раздаточный материал через Reuters

«Остальные разбежались по домам», — сказал украинский министр. «Он не видел смысла в войне… Миша сказал, что еды почти не осталось, а военная администрация хаотична и практически отсутствует. Разочарование огромное».

Адросев сказал, что солдаты держали Мишу в «очень удобном» месте и что теперь, когда война закончится, он получит 10 000 долларов и возможность подать заявление на получение украинского гражданства. История министра не была проверена независимо, и Адрусив не указал точный день или место, где якобы произошел обмен.

«Пока не закончится война, он будет жить в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем», — сказал Адросев.

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