Российский солдат осужден за военные преступления | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (Associated Press) – В понедельник украинский суд приговорил российского солдата, признавшегося в убийстве мирного жителя, к пожизненному заключению – максимуму – на фоне признаков того, что Кремль может провести собственные судебные процессы, в частности над захваченными боевиками. На сталелитейном заводе в Мариуполе. Между тем, в редком публичном выражении оппозиции войне со стороны российской элиты ветеран кремлевской дипломатии подал в отставку и направил своим зарубежным коллегам резкое послание, в котором он сказал о вторжении: «Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года».

К этому призвал и президент Украины Владимир Зеленский. «Максимум» Санкции против России в видеообращении к мировым лидерам и руководителям на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. А на поле боя разгорелись ожесточенные бои в Донбассе на востоке, так как российские войска усилили свои обстрелы. Города, не находящиеся под контролем России, постоянно подвергались бомбардировкам, а украинские военные заявили, что российские силы нацеливались на мирных жителей, пытающихся бежать. На первом из множества процессов о военных преступлениях на территории Украины появился российский цензор. 21-летний Вадим Шишимарин был осужден за убийство 62-летнего мужчины, который был ранен выстрелом в голову в деревне на северо-востоке Сумской области в первые дни войны. Шишимарин, пленный танкист, извинился перед вдовой мужчины в суде. Назначенный Украиной защитник Виктор Овсяников заявил, что его клиент не был готов «Жестокое военное противостояние» И большие потери понесли русские войска при вторжении. Он сказал, что возобновит. Это так, заявил украинский правозащитник Владимир Яворский. «Очень жестокое наказание за убийство одного человека во время войны». Но Ариф Абрахам, британский адвокат по правам человека, сказал, что суд состоялся. «С тем, что кажется полным и справедливым судебным процессом», В том числе доступ к адвокату. Украинская прокуратура расследует тысячи возможных военных преступлений. Российские силы в Мариуполе разбомбили театр, где укрывались мирные жители, и родильный дом. После ухода Москвы из Киева несколько недель назад в таких городах, как Буча, были обнаружены массовые захоронения, а улицы усеяны трупами. Авраам сказал, что сложные дела, возможно, придется передать в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Шишимарин сказал суду, что сначала он не подчинился приказу своего линейного офицера застрелить безоружного гражданского лица, но у него не было другого выбора, кроме как выполнить приказ, когда другой офицер повторил его силой. Однако Ибрагим отметил, что выполнение приказа не является защитой по закону. Перед оглашением приговора пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не в состоянии защитить солдата «На земле» Но мы подумаем над тем, чтобы попытаться сделать это По другим каналам.

Российские власти пригрозили судами пленным украинцам, а именно бойцам, которые противостояли разрушенным сталелитейным заводам в Мариуполе, последнем оплоте сопротивления в стратегическом южном портовом городе. Они сдались и были захвачены на прошлой неделе, когда Москва заявила, что захват Мариуполя завершен. Главное следственное управление России заявило о намерении допросить защитников Мариуполя «выявить националистов» и определить, были ли они причастны к преступлениям против гражданских лиц. Российские власти захватили там крайне правые активы одного из полков и отозвали бойцов полка «Азов». «Нацисты» обвинив своего лидера в ‘много зверств’ — Без доказательств. Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд страны с просьбой признать батальон «Азов» террористической организацией. Родственники боевиков требовали вернуть им права военнопленных и в конечном итоге вернуться в Украину. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что открыт для этого. «Любая возможность не противоречит логике».

Тем временем Борис Бондарев, ветеран российской дипломатии в отделении ООН в Женеве, подал прошение об отставке и направил письмо с критикой «Идет ожесточенная война» президентом России Владимиром Путиным. Бондарев сказал Associated Press: «То, что делает сейчас мое правительство, невыносимо».

В своем письме Бондарев сказал тем, кто представлял себе войну «Я хочу только одного — остаться у власти навеки, жить в безвкусных роскошных особняках, плавать на яхтах, сходных по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, с неограниченной властью и полной безнаказанностью».

Он также сказал, что МИД России — это все Разжигание войн, лжи и ненависти.

На Давосском форуме Зеленский заявил, что санкции против Кремля должны пойти дальше. Он призвал к эмбарго на российскую нефть, полному прекращению торговли с Россией и выводу иностранных компаний из страны.

«Вот какие должны быть санкции: они должны быть максимальными, чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, желающий вести жестокую войну против своего соседа, четко осознавал прямые последствия своих действий», — сказал Зеленский, которому аплодировали стоя. На поле боя российские войска усилили бомбардировки Донбасса, восточного промышленного центра угольных шахт и заводов, которые Россия стремилась захватить. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в районе Луганской области продолжаются ожесточенные бои с участием российских войск. «Попытка прорваться и овладеть городом Лиман, вести наступление на Славянск и Краматорск». Донбасс состоит из Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что русские войска уничтожают города, пытаясь их захватить. Он сказал: Главное остановить врага и тогда можно будет думать об освобождении территорий.

Он сказал, что из довоенного населения этого района в 1,6 миллиона человек осталось всего около 320 000 человек, и что российские силы продолжают предпринимать усилия по эвакуации.

Они убивают нас. Они убивают местных жителей во время эвакуации». — сказал Кириленко.

Мы не видели солнца три месяца. Мы почти ослепли, потому что три месяца были в темноте». сказала Риса Рыбалко, которая пряталась со своей семьей сначала в подвале своего дома, а затем в бомбоубежище в школе, прежде чем бежать из села Новомихалевка. «Мир должен был это увидеть».

Ее шурин Дмитрий Халябин сообщил, что по селу был нанесен сильный артиллерийский обстрел. «Дома разрушены» Он сказал. «Это ужас».

Репортаж Picatoros из Краматорска, Украина. Свой вклад внесли корреспонденты Associated Press Юрас Карманов во Львове, Андреа Роза в Харькове, Даница Кирка в Лондоне и другие сотрудники AP по всему миру.

