Российский солдат перед судом признал себя виновным в военных преступлениях на Украине

Российский военнослужащий, обвиняемый в военных преступлениях на Украине, в среду признал себя виновным в убийстве безоружного пожилого гражданского лица. Вадим Шишимарин, 21-летний российский командир танка, представил свое дело в Киевский окружной суд для рассмотрения первого дела о военных преступлениях в отношении российского солдата, участвовавшего во вторжении в Москву 24 февраля.

На судебном процессе, имеющем большое символическое значение для Киева, Шишимарин обвиняется в убийстве 62-летнего мирного жителя в селе Чубаховка на северо-востоке Украины 28 февраля. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Украина обвинила Россию в совершении зверств и жестокости по отношению к гражданскому населению во время вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений.

Россия отрицала нападения на мирных жителей или свою причастность к военным преступлениям и обвинила Киев в их организации для дискредитации своих сил. В ответ на вопрос о суде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству Рейтер: «По-прежнему нет информации (о процессе) и возможности (России) оказать помощь также ограничены из-за отсутствия нашей дипмиссии. .»

Отвечая на более общий вопрос об обвинениях в военных преступлениях против российских войск на Украине, Песков сказал: «Мы считаем невозможным и неприемлемым выдвигать такие условия. Многие вопросы, о которых говорит Украина, явно фальшивые, а самые ужасные — срежиссированные, как было продемонстрировано нашими экспертами. После того как охранники доставили Шишимарина в суд в наручниках, судья спросил его, принимает ли он выдвинутое против него обвинение. Он подтвердил, что да.

Украинская прокуратура заявила, что Шишимарин и четверо других российских солдат обстреляли и угнали частную машину, чтобы скрыться после того, как украинские силы обстреляли их колонну. По их словам, российские военные ворвались в село Чубаковка, где увидели безоружного жителя, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону.

Там добавили, что другой военнослужащий приказал Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не сообщил о присутствии россиян, и произвел несколько выстрелов через открытое окно машины из автомата в голову мирному жителю. Гражданский погиб мгновенно. (Написано Томом Палмфортом, под редакцией Тимоти Херитэдж)

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