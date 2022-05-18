Российский солдат признал себя виновным в военных преступлениях на Украине

Служба новостей

Киев, Украина. 21-летний российский военнослужащий, предстающий перед судом по делу о военных преступлениях впервые после вторжения Москвы в Украину в среду, признал себя виновным в убийстве безоружного гражданского лица.

сержант Вадим Шишимарин может быть приговорен к пожизненному заключению за выстрел в голову 62-летнему украинцу через открытое окно автомобиля на северо-востоке Сумской области 28 февраля, через четыре дня после вторжения.

Шишимарин, пленный член российской танковой части, предстал перед судом по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся законов и обычаев войны.

«Обвиняемый… Подсудимый Шишимарин полностью признал себя виновным в совершении преступления в соответствии со всеми обстоятельствами, установленными в ходе досудебного расследования и озвученными обвинением в ходе сегодняшнего судебного заседания», — заявил прокурор Ярослав Очапиевский.

«(Шишимарин) получил указание (расстрелять мирного жителя) кем-то, кто не был его непосредственным командиром, или кем-то, кто был обязан выполнять его указания», — добавил Ушаевский. «Поэтому неправильно говорить, что был какой-то заказ».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что ее ведомство готовит дела о военных преступлениях против 41 российского солдата за такие преступления, как бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей, изнасилования и грабежи.

Не сразу было понятно, сколько подозреваемых находится в руках Украины и сколько будет заочно судимо.

Прокуроры планируют и дальше представлять доказательства против Шишимарина после того, как он признал себя виновным.

За судебным процессом над Щечимарином, открывающим дело о военных преступлениях в Украине, внимательно следили. Следователи собирали доказательства возможных военных преступлений для Международного уголовного суда в Гааге.

Адвокат Шишимарина Виктор Овсяников заявил в среду, что, несмотря на заявление о признании вины, он считает действия солдата «неправильно квалифицированными».

«Он читал обвинительное заключение и согласился с тем, что там было написано», — сказал Овсяников. «Но человек, не разбирающийся в нюансах закона или правилах квалификации статей, может сказать: «Да, так было»… У меня есть определенные возражения против того, что там оговорено».

Овсяников добавил, что разговаривал с матерью подсудимого, которая интересовалась состоянием солдата и ходом дела в суде.

«Я дал ей все необходимые объяснения и все», — сказал он.

Офис Венедиктовой заявил, что расследует более 10 700 возможных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых, включая российских солдат и правительственных чиновников.

С помощью иностранных экспертов прокуратура расследует утверждения о том, что российские войска нарушили украинское и международное право, убив, пытая и жестоко обращаясь с тысячами украинских мирных жителей.

Суд над Шишимариным начался в пятницу, когда он ненадолго появился в суде, пока адвокаты и судьи обсуждали процессуальные вопросы. После его заявления в среду разбирательство продолжалось до четверга, когда ожидается, что судебное разбирательство возобновится в большом зале суда, чтобы вместить больше журналистов.

На прошлой неделе украинские власти опубликовали в социальных сетях некоторые подробности расследования его дела.

Согласно учетной записи Венедиктовой в Facebook, Шишимарин был в составе группы российских военнослужащих, бежавших от украинских сил 28 февраля. Русские якобы обстреляли и захватили частную машину, а затем поехали в Чубаковку, село примерно в 200 милях к востоку от Киева.

Генпрокурор утверждал, что на дороге российские военные видели мужчину, идущего по тротуару и разговаривающего по телефону. Шишимарин приказал убить мужчину, чтобы он не смог сообщить о них украинским военным властям. Венедиктова не уточнила, кто отдал приказ.

Венедиктова написала, что Шишимарин выстрелил из винтовки в открытое окно, попав потерпевшему в голову.

«Мужчина скончался мгновенно, в десятках метров от своего дома», — сказала она.

4 мая Служба безопасности Украины опубликовала короткое видео, на котором Шишимарин говорит на камеру и кратко описывает, как он стрелял в мужчину. Управление государственной безопасности охарактеризовало видео как «одно из первых признаний вражеских оккупантов».

— Мне приказали стрелять, — сказал Шишимарин. «Я выстрелил в него один (выстрел). Он падает. И мы просто продолжали двигаться вперед».

Считается, что Россия готовится к судебным процессам над военными преступниками украинских солдат.