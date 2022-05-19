Российский солдат просит помилования в суде по делу о военных преступлениях на Украине

21-летний российский солдат попросил вдову-украинку простить его за убийство ее мужа, поскольку киевский суд собрался на второе слушание в четверг по первому судебному процессу о военных преступлениях, связанных с вторжением России 24 февраля. В среду командир танка Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного 62-летнего гражданского лица Александра Шлыпова в селе Чубаховка на северо-востоке Украины.

«Я признаю вину… Прошу меня простить», — сказал он вдове Катерине Шелиповой на слушаниях в четверг, на которых присутствовало агентство Reuters. Мальчик в спортивном костюме с опущенной бритой головой Шишимарин вырезал жалкую сцену в стеклянной кабинке подсудимых. Он говорил тихо, но звучал испуганно.

Кремль заявил, что не располагает информацией о судебном процессе и что отсутствие дипломатического представительства в Украине ограничивает его возможности по оказанию юридической помощи. Вдова рассказала суду, что слышала выстрелы издалека со своего двора и что она звонила мужу в день его убийства.

«Я побежала к своему мужу, он уже мертв. Ему выстрелили в голову. Я кричала, я так кричала», — сказала она со своим деревенским акцентом. Она выглядела ошеломленной, и ее голос дрожал от волнения. Шлепова заявила суду, что не будет возражать, если Шишимарина отпустят в Россию в рамках обмена пленными, чтобы вывести «наших ребят» из портового города Мариуполя, имея в виду сотни украинских солдат, сдавшихся России.

Судебный процесс проходит, поскольку судьба ее солдат контролирует большую часть Украины, которую, как надеется Россия, передаст в рамках обмена. Некоторые российские голоса требуют, чтобы они предстали перед судом за преступления. Шелипова сообщила, что ее муж был безоружен и был в штатском. Она добавила, что у них есть 27-летний сын и двое внуков.

Украина обвинила Россию в совершении зверств и жестокости по отношению к гражданскому населению во время вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений. Россия отрицает нападения на мирных жителей и причастность к военным преступлениям. Шишимарина обвиняют в том, что он произвел несколько выстрелов из автомата в голову гражданскому лицу из автомобиля по его приказу.

На вопрос, был ли он вынужден выполнять приказ, который приравнивается к военному преступлению, Шишимарин ответил: «Нет». «Я выпустил короткую партию из трех или четырех пуль», — сказал он суду.

«Я из Иркутской области (район в Сибири), у меня два брата и две сестры… Я старший», — сказал он. Шишимарину может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным.

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