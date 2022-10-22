Российский сотрудник, завербованный в Raiffeisen Bank, убит в конфликте на Украине — адвокат

Этот контент был произведен в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Российский сотрудник австрийского Raiffeisen International Bank (RBI). (RBIV.VI) Его адвокат сообщил агентству Рейтер в пятницу, что он был убит после мобилизации для борьбы против Украины, несмотря на то, что его банк написал в военкомат письмо с просьбой об освобождении.

33-летний Тимур Исмаилов, ИТ-специалист российского подразделения Raiffeisen в Москве, был завербован 23 сентября, через два дня после распоряжения президента Владимира Путина о частичной мобилизации, и погиб 13 октября в результате обстрела из минометов, сообщил его адвокат Константин Ерохин. .

Мобилизация создала дополнительную головную боль для иностранных компаний в России, поскольку они разрываются между соблюдением российского законодательства, с одной стороны, и стремлением защитить своих сотрудников, с другой.

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Некоторые работники исключены из призыва, в том числе служащие коммерческих банков, которые обеспечивают стабильность банковской системы, но хаотичный характер приказа о мобилизации заставил даже правительственные министерства и государственные компании изо всех сил пытаться помочь ключевым работникам избежать призыва в бой.

Исмаилов 23 сентября пошел в военкомат с целью выяснения своего права на отсрочку.

«Военком сказал ему, что его нет в списках на отсрочку, поэтому его нужно мобилизовать», — сказал Ерохин.

Центральный банк России обратился к коммерческим банкам с просьбой представить списки сотрудников, которым требуется отсрочка, и Ерохин сказал, что эти списки, в том числе список от Райффайзен с отзывом Исмаилова, были переданы российскому военному командованию, Генеральному штабу, к 28 сентября.

Когда Исмаилова не освободили, Райффайзен написал прямо в военный комиссариат, чтобы его освободили, согласно недатированному письму, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Исмаилова отправили на фронт 7 октября.

Райффайзен Россия отказался от комментариев, а его главный офис в Австрии, как и Минобороны России, не сразу ответили на запросы.

Райффайзен работал в России с момента распада Советского Союза 30 лет назад, и его деятельность в этой стране — 10-й банк России по размеру активов — принесла около трети чистой прибыли группы в размере 1,5 млрд евро (1,5 млрд долларов) в прошлом году.

(1 доллар = 1,0268 евро)

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(Отчетность Филиппа Лебедева и Александра Марроу) Под редакцией Кевина Леви

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