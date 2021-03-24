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Российский спортивный директор надеется на успех у шведских фигуристов, занимающихся цифровыми фигуристами – спорт

24 марта, 2021
Boleslava Sokolova

Москва, 24 марта. Министр спорта России Олег Матыцын заявил в среду журналистам, что российские спортсмены на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Швеции должны поддерживать высокий уровень своих соотечественников, добившихся высоких результатов на предыдущих соревнованиях по зимним видам спорта.

Столица Швеции, Стокгольм, примет чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года с 22 по 28 марта на стадионе Stockholm Globe Stadium, который вмещает более 13850 мест.

«Я надеюсь, что положительный импульс, достигнутый нашими спортсменами в других соревнованиях по зимним видам спорта, послужит платформой для цифровых фигуристов, чтобы закрепить свои текущие результаты», – сказал Матицын.

Министр спорта России добавил: «С сегодняшнего дня мы начнем прививать фигуристок и фигуристов в турнире».

В феврале подразделение ISU подтвердило ТАСС, что во время церемонии вручения медалей России по фигурному катанию на чемпионате мира по фигурному катанию вместо государственного гимна страны прозвучит отрывок из фортепианного концерта № 1 Путера Чайковского.

Продолжительность музыкального трека составит примерно 1 минуту. Сборная России по цифровому конькобежному спорту примет участие в чемпионате мира под официальным флагом ФСФР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

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