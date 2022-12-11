Российский спортивный обозреватель раскритиковал Испанию за то, что она «лишилась лидера» после вылета из ЧМ

Великий российский блогер Василий Уткин принял участие в жестоком выезде Испании с ЧМ-2022 в Катаре после нокаута Марокко по пенальти.
«Уход Испании не печален, он разочаровал, но требует некоторого осмысления», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 7 декабря.
«Если вы спросите меня, сегодняшняя испанская команда представляет собой собрание совершенных исполнителей неизвестного качества. Да, у испанцев есть стиль, но это не футбол. Это стиль ритмичного танца. Каким бы тонким ни был стиль, он не имеет цели. Практичность — это цель».
он добавленОн сказал: «Испания создала поколение великих игроков. Они могут все. Они играли со средним ростом в полтора фута. У них было четкое представление о том, как нужно играть в футбол».
«В целом у испанцев было все, чтобы выстроить игровой процесс. Но проблема в том, что они потеряли гол.
«У испанской команды сейчас нет капитана. Это не звездная проблема.
«Великая Испания никогда не рождала суперзвезд. Кто тогда был главным? А Торрес? Хави (или Иньеста)? Пуйоль?»
Сложный и неразрешимый вопрос. Именно многочисленность испанских чемпионов разбросала голоса выборщиков, и никто из великой Испании не получил «Золотой мяч».
«Но… каждый из них, включая меня, был готов стать лидером на любом ринге. И он сделал это».
«Нынешняя испанская команда — это команда без лидера, команда полуквалифицированных гребцов. Ферран Торрес — запасной в «Барселоне», а Асенсио — в «Реале». Бускетс больше не появляется».
Он добавил: «Единственная вершина — это храбрый Гави. Этого недостаточно.
«Вот как они играют. У каждого своя роль — почти идеально. Кроме того, ни у кого больше нет никого — у кого есть харизма, у кого удача, у кого… Нет, так не выиграешь».
Как уже отмечалось, несмотря на доминирование в большинстве соревнований 6 декабря, испанцы не смогли пробить жесткую марокканскую оборонительную линию, и именно Марокко в полной мере воспользовалось преимуществом в серии пенальти.
Теперь Марокко столкнется с Сборная Португалии, блестяще обыгравшая Швейцарию.
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