Великий российский блогер Василий Уткин принял участие в жестоком выезде Испании с ЧМ-2022 в Катаре после нокаута Марокко по пенальти.

«Уход Испании не печален, он разочаровал, но требует некоторого осмысления», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 7 декабря.

«Если вы спросите меня, сегодняшняя испанская команда представляет собой собрание совершенных исполнителей неизвестного качества. Да, у испанцев есть стиль, но это не футбол. Это стиль ритмичного танца. Каким бы тонким ни был стиль, он не имеет цели. Практичность — это цель».

он добавленОн сказал: «Испания создала поколение великих игроков. Они могут все. Они играли со средним ростом в полтора фута. У них было четкое представление о том, как нужно играть в футбол».

«В целом у испанцев было все, чтобы выстроить игровой процесс. Но проблема в том, что они потеряли гол.

«У испанской команды сейчас нет капитана. Это не звездная проблема.

«Великая Испания никогда не рождала суперзвезд. Кто тогда был главным? А Торрес? Хави (или Иньеста)? Пуйоль?»

Сложный и неразрешимый вопрос. Именно многочисленность испанских чемпионов разбросала голоса выборщиков, и никто из великой Испании не получил «Золотой мяч».

«Но… каждый из них, включая меня, был готов стать лидером на любом ринге. И он сделал это».

«Нынешняя испанская команда — это команда без лидера, команда полуквалифицированных гребцов. Ферран Торрес — запасной в «Барселоне», а Асенсио — в «Реале». Бускетс больше не появляется».

Он добавил: «Единственная вершина — это храбрый Гави. Этого недостаточно.

«Вот как они играют. У каждого своя роль — почти идеально. Кроме того, ни у кого больше нет никого — у кого есть харизма, у кого удача, у кого… Нет, так не выиграешь».

Как уже отмечалось, несмотря на доминирование в большинстве соревнований 6 декабря, испанцы не смогли пробить жесткую марокканскую оборонительную линию, и именно Марокко в полной мере воспользовалось преимуществом в серии пенальти.

Теперь Марокко столкнется с Сборная Португалии, блестяще обыгравшая Швейцарию.

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