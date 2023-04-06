Российский спортсмен, спонсируемый Плезантоном, побил мировой рекорд | Новости

Что получится, если совместить русского, украинца и счастье? Вы получаете рекордную команду по триатлону.

Максим Князев — 33-летний гражданин России, который до 2016 года понятия не имел, что такое триатлон. Но, работая менеджером по природным ресурсам, он увидел на YouTube видео о триатлоне Ironman на Гавайях — первоначально исследуя фильм Marvel 2008 года «Железный человек».

Ironman Triathlon — одна из серий соревнований по триатлону на длинные дистанции, организованных World Triathlon Corporation. Обычно он состоит из заплыва на 2,4 мили, езды на велосипеде на 112 миль и бега на 26,22 мили в указанном порядке.

«Когда я это увидел, я подумал: «Боже мой, как это возможно?», — сказал Князев. «

Именно тогда он решил сделать то, что он назвал испытанием жизни, чтобы увидеть, сможет ли он финишировать в триатлоне — так в 2017 году он участвовал в своем первом испытании в России.

Теперь, почти шесть лет спустя, он является рекордсменом Ultraman Arizona Triathlon, побив предыдущий рекорд на девять секунд в прошлом месяце.

«В тот момент я был доволен собой… Я испытал какие-то совершенно особые и необычные чувства», — сказал Князев о моменте, когда он узнал, что побил рекорд.

Ultraman Triathlon — это гонка, которая началась в 1983 году, когда на Гавайях был проведен первый Ultraman. Согласно официальному веб-сайту Ultraman, мероприятие в первую очередь направлено на установление связей и совместную работу спортсменов, чтобы все они пересекали финишную черту в своем собственном темпе.

В Аризонской гонке, которая проходила в этом году с 17 по 19 марта в Финиксе, спортсмены проплыли 6,2 мили и проехали 90 миль на своих велосипедах в первый день; заставили их ездить на велосипедах со скоростью 171,4 мили в секунду; В последний день он завершил марафон на 52,4 мили.

Князев участвовал в соревнованиях по триатлону Ultraman в России в 2020 году, но из-за пандемии он не мог поехать куда-либо еще для участия в соревнованиях.

Но когда ограничения на поездки были сняты, в начале прошлого года он решил посетить США, чтобы осуществить свою мечту стать профессиональным триатлонистом.

Тот первый визит был, когда он встретил свою нынешнюю девушку Милу Бородавкину. Бородавкина родом из Украины и переехала сюда с сестрой и двумя детьми.

Взяв отпуск и вернувшись в Калифорнию, Бородавкина воссоединилась с Князевым, который в то время вернулся в Россию. Бородавкина рассказала, что через какое-то время смогла уговорить Князева вернуться в США и сказала ему, что поможет найти жилье и, возможно, даже спонсора для его полупрофессиональной карьеры.

Именно тогда на сцену вышел житель Плезантона Джефф Барретт.

Вышедший на пенсию сотрудник Workday сказал, что он много путешествует и в то время искал кого-нибудь, кто помог бы ему позаботиться о доме, пока его не было.

После встречи с Бородавкиной, которую устраивали соседи Барретта, она рассказала ему о Князеве и его мечтах стать профессиональным триатлонистом.

«Я люблю тех, у кого есть большая мечта», — сказал Барретт.

Итак, Барретт начал принимать у себя Князева и даже спонсировать его побочный бизнес, что в конечном итоге стало основой для новой команды.

После того, как его команда была установлена, Князев приступил к достижению своей главной цели: побить мировой рекорд в триатлоне Ultraman в Аризоне.

Он сказал, что будет тренироваться от 28 до 31 часа в неделю, а также помогать Барретту по дому.

Команда отрабатывала все: от подачи Князеву еды и воды из машины на бегу до составления карты трассы, чтобы Князев знал, где повороты.

Но в день гонки все зависело от Князева и его воли.

Сначала конкурс начался немного мутно — в буквальном смысле. В первый день он проплыл 6,2 мили в холодной воде, к чему он не был готов, потому что тренировался в теплой воде.

«Вода — самая раздражающая часть триатлона,[особенно]для парней, которые не умеют плавать, потому что нельзя остановиться, нельзя сделать передышку», — сказал Князев. «Вы действительно чувствуете всю дистанцию, которая (может) умереть».

Помимо воды с температурой 57 градусов, которая, по данным Национального центра безопасности холодной воды, может быть опасной для жизни, он также сказал, что сама вода покрыта грязью и мусором.

«Это было похоже на болото», — сказала Бородавкина.

Но команда приехала к Князеву после того, как принесла ему плавательные носки, чтобы согреть ноги, и предложила ему горячие напитки, чтобы поддерживать температуру тела.

После этого остаток первого и следующего дня прошли более или менее по плану, когда он промчался по открытой трассе на своем велосипеде и начал свой последний день двойного марафона.

Но после первых 26 миль бега во время своего первого марафона у Князева начали появляться первые признаки усталости. Его ноги стали тяжелыми и невосприимчивыми.

Именно тогда он понял, что должен действительно увеличить скорость и пробежать каждую милю оттуда за семь минут и 15 секунд, чтобы достичь своей цели.

Но на одном из последних подъемов, где его команда была далеко от него, его темп стал еще больше падать.

«В тот момент я потерял всякую надежду на достижение своей цели», — сказал Князев, добавив, что в тот момент его ноги так одеревенели, что каждый его шаг ощущался так, как будто он получал удары по квадрицепсам.

Именно тогда он понял, что ему нужно пробежать каждую из последних пяти миль за семь минут или меньше, чтобы побить рекорд.

«Когда он спустился с холма и перезвонил… Я накричал на него, сказал: «Ты можешь сделать это (Максим)», — сказал Барретт.

Следующее, что знал Князев, это то, что он пересек финишную черту, и после подтверждения рекордсменом и другими официальными лицами гонки он обнаружил, что пересек финишную черту. Его последнее время составило 21 час 21 минуту и ​​пять секунд, то есть он побил рекорд на девять секунд.

«Только представьте, сколько моментов я мог потерять девять секунд… просто немного времени, чтобы побыть здесь еще немного, какие-то светофоры, стоп-сигналы», — сказал Князев.

Теперь, с одним рекордом за плечами, Князев еще далек от завершения.

Он сказал, что его следующая цель — побить рекорд чемпионата мира Ironman 2023 года на Гавайях в сентябре следующего года.

Он добавил, что, несмотря на влажность, пересеченную местность и большие высоты, сделает все возможное, чтобы осуществить свою мечту.

«Главная цель, как и моя американская мечта… — войти в историю Ultraman Triathlon; не только победить, но и побить рекорды», — сказал Князев.