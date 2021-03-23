Российский спутник наблюдения за Арктикой, запущенный в феврале, предоставил Земле первые изображения – наука и космос

Москва, 22 марта. / ТАСС /. Президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил в понедельник, что первый спутник мониторинга Арктика-М в Арктике, запущенный на орбиту в конце февраля, отправил на Землю первые изображения.

«Первые изображения высокоэллиптической орбиты с высоты 30 000 км и 37 000 км, напротив, были получены многоспектральным сканером (МСУ-GSM) нового российского спутника дистанционного зондирования Арктика-М № 1, запущенного с космодром Байконур. Февраль », – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса заявил, что качество необработанных изображений «полностью соответствует ожиданиям специалистов».

Ракета-носитель “Союз-2.1б” стартовала с первым спутником “Арктика-М” с космодрома Байконур в 09:55 мск 28 февраля. Примерно через девять минут после взлета верхняя ступень состоит из ракеты-носителя «Фрегат» и отделяет спутник от третьей ступени носителя. Ракета-носителю понадобилось более двух часов, чтобы вывести спутник на орбиту. Гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М» должна включать не менее двух спутников.

Спутники «Арктика-М» обеспечат круглосуточный мониторинг в любых погодных условиях поверхности Земли и арктических морей, а также стабильную и надежную связь.

Первый спутник для новой космической группы «Арктика» был создан Научно-производственным объединением имени Лавочкина, а большая часть служебных и целевых средств, в том числе МСУ-GSM, была произведена Корпорацией «Российские аэрокосмические системы».