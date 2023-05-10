Российский суд арестовал на Сахалине четыре датских буксира

МОСКВА (Рейтер) — Российский суд на тихоокеанском острове Сахалин постановил временно арестовать четыре буксира, принадлежащих датской Svetzer, крупнейшему в мире оператору буксиров, по запросу российской энергетической компании.

Москва конфисковала активы некоторых западных компаний, которые покинули страну или свернули там свой бизнес в ответ на конфликт на Украине и западные санкции.

В решении суда от 24 апреля говорится, что он приказал арестовать локомотивы в ответ на запрос компании «Сахалин Энерджи», нового российского юридического лица, которое контролирует производство нефти и СПГ на острове.

В документе говорится, что Светсер Сахалин написал российской компании 19 апреля, подтверждая ее планы приостановить действие контракта на использование локомотивов. Она добавила, что датская группа потребовала вывести лодки из российских вод и сменить флаг.

Конфискация судна будет оставаться в силе, по крайней мере, до 18 мая, когда «Сахалин Энерджи» подаст иск, оспаривающий приостановку контракта Свитцером.

Российская газета «Коммерсантъ» впервые сообщила об изъятиях ранее в среду. Светцер и «Сахалин Энерджи» не сразу ответили на запросы о комментариях.

(Репортаж о Владимире Солдаткине) Под редакцией Питера Графа

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