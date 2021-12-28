Российский суд закрыл известную правозащитную группу | Новости, спорт, вакансии

МОСКВА (Associated Press). Во вторник суд высшей инстанции России закрыл одну из старейших и наиболее известных правозащитных организаций страны, что стало последним актом преследования правозащитников, независимых СМИ и сторонников оппозиции.

Постановление Верховного суда отменило правовой статус «Мемориала», международной правозащитной организации, получившей международное признание благодаря своим исследованиям политических репрессий в Советском Союзе.

Памятник состоит из более чем 50 небольших групп в России и за рубежом. В 2016 году он был объявлен «иностранным агентом» — это определение требует дополнительной проверки со стороны правительства и несет в себе явный оттенок пренебрежения, которое может запятнать репутацию целевой организации. Прокуратура сообщила, что группа неоднократно не называла себя иностранным агентом и пыталась скрыть свое имя.

«Мемориал» отклонил обвинения как политически мотивированные и пообещал продолжить свою работу.

«Конечно, на этом ничто не закончилось», — заявила после вынесения решения Мария Эсмонт, одна из юристов, представлявших группу в суде. «Мы возобновим работу, и« Мемориал »будет жить с людьми, потому что люди, стоящие за ним, в первую очередь служат этому великому делу. Работа будет продолжаться».

Во время слушания прокуратура заявила, что «Мемориал» «создает ложный образ СССР как террористического государства, обелает и реабилитирует нацистских преступников» — обвинения «Мемориал» отвергнут.

Давление на собрание вызвало общественный резонанс, и несколько видных общественных деятелей высказались в его поддержку. Во вторник перед судом вышла толпа протестующих, скандировавших «Позор!». ответ на суждение. Полиция арестовала несколько человек, протестовавших перед судом.

Amnesty International охарактеризовала закрытие Мемориала как «вопиющее нападение на гражданское общество, направленное на то, чтобы стереть национальную память о государственных репрессиях». «Решение закрыть международный мемориал является серьезным оскорблением для жертв российского ГУЛАГа и должно быть немедленно отменено», — говорится в заявлении Мари Струзерс, директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Бежинович Борич заявила, что этот шаг является «разрушительной новостью для гражданского общества» в России, и отметила, что страна «похоже, все дальше отходит от наших общих европейских стандартов и ценностей».

«Мы продолжаем оказывать нашу помощь и экспертные знания, но сегодня отмечается черный день для гражданского общества в Российской Федерации», — заявила она в заявлении.

Посол США Джон Салливан посетовал на решение суда, назвав его «вопиющей и трагической попыткой подавить свободу слова и стереть историю».

Дочерняя организация «Мемориала», «Мемориальный центр прав человека», также скоро закроется, и в среду утром в Мосгорсуде состоится слушание дела.

Российские власти в последние месяцы усилили давление на правозащитные группы, СМИ и отдельных журналистов, заклеймив десятки людей как иностранных агентов. Некоторые были объявлены «нежелательными» — что запрещает организации в России — или обвинены в связях с «нежелательными» группами. Многие были вынуждены закрыть свои двери или раствориться, чтобы предотвратить дальнейшее преследование.

В субботу власти заблокировали сайт «ОВД-Инфо» — известной группы юридической помощи, занимающейся политическими арестами — и призвали платформы социальных сетей удалить свои учетные записи после того, как суд постановил, что сайт содержит материалы, которые «оправдывают действия экстремистов и террористов». групп ». Группа отклонила обвинения как политически мотивированные.

ОВД-Инфо осудило решение о закрытии Мемориала.

«Мемориал является учреждением национальной памяти во времена великого террора и советского гнета», — говорится в заявлении группы.

«Закрытие такого учреждения является публичным оправданием подавления (советского лидера Иосифа) Сталина», — сказала она. Это четкий сигнал как обществу, так и элитам: «Да, репрессии были необходимы и полезны для советского государства в прошлом, и они нужны нам сегодня».

Во вторник были задержаны пять соратников заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Ранее в этом году московский суд запретил организациям Навального — антикоррупционному учреждению и его сети региональных отделений, разбросанных по всей стране — как экстремистские, предавая суду их сотрудников и сторонников.

Сообщается, что одной из пяти задержанных активисток, Ксении Фадеевой, предъявлено обвинение в создании экстремистской группы. Фадеева руководила региональным офисом Навального в сибирском городе Томске, а на прошлогодних выборах получила место в законодательном собрании города.

Еще одна соратница Навального Лилия Чаничева была арестована и заключена в тюрьму в ноябре по аналогичным обвинениям. Раньше она возглавляла офис Навального в Башкортостане, и ей грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания виновным.

Сам Навальный отбывает два с половиной года тюрьмы за нарушение условий испытательного срока после осуждения за хищение в 2014 году, которое многие считают политически мотивированным. Политик был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвиняет Кремль. Российские официальные лица отвергают обвинения.

Большинство его главных союзников в этом году предстали перед судом по различным уголовным обвинениям и покинули Россию.

Также во вторник другая известная правозащитная организация — Комитет «Гражданское содействие», который помогает беженцам и мигрантам в России, — заявила, что власти выгнали ее из офиса в Москве, который ей разрешалось занимать бесплатно в течение многих лет.

Власти Москвы передали группе документ, отменяющий соглашение, разрешающее использование помещения без компенсации, и приказали им покинуть территорию в течение месяца.

«Я связываю это с общей тенденцией разрушения гражданского общества в России», — сказала MediaZona глава Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.

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В подготовке этого материала участвовал Владимир Исаченков из Москвы.

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